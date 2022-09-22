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"Вони боляче б'ють по репутації Путіна": Подоляк розкрив справжню причину мобілізації в РФ

22 вересня 2022, 17:23

У окупантів є величезні втрати на фронтах, а їх контрактна армія не справляється з війною в Україні.

Путін, Подоляк
Путін і Подоляк / УНІАН, ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни вже панікують через оголошену часткову мобілізацію. За словами Подоляка, єдине на що росіяни здатні – сидіти на дивані і говорити про патріотизм.

За його словами, в підсвідомості росіян є чітке зафіксоване розуміння – "бійся українця".

"Це гасло сьогодні, яке вони ще не говорять вголос, але це вже впливає на їхню поведінку. Вони відверто і щиро бояться України і не хочуть сюди йти", - заявив радник глави Офісу президента, передає 24 канал.

Мобілізація в РФ фіксує такі речі:

  • У окупантів є величезні втрати на фронтах, а їх контрактна армія не справляється з війною в Україні;
  • Росії потрібно якось компенсувати ці втрати, тому що контрнаступ ЗСУ їх істотно лякає;
  • І необхідно особисто втягнути в цю війну багатьох "кричали патріотів".

"Це сьогодні і відбувається. Тобто Росія сказала: "Ви ж хотіли, ви ж про "Іскандерів" всі говорили, патріоти в першу чергу, – тепер йдіть і доведіть, що ви готові вмирати", тому що відправлення в Україну синонімічно "Ідіть і помріть"", – пояснив Подоляк.

За словами Подоляка, російська влада робить мобілізацію, щоб відвернути увагу від усіх своїх проблем, яких у країни-агресора накопичилося вже дуже багато. Ці проблеми особливо боляче б'ють саме по репутації Путіна.

"Так, станом на сьогоднішній день маємо абсолютну деморалізацію після контрнаступу в Харкові і абсолютну деморалізацію самого Путіна в Самарканді, де він побачив, що вже є аутсайдером і до нього є огидне ставлення у інших лідерів", - підсумував радник глави ОП.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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