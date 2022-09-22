РФ чекають труднощі з мобілізацією: у Британії назвали головну проблему Путіна

У РФ оголосили "часткову мобілізацію" / t.me/DIUkraine

При наборі навіть 300 тисяч чоловік в ході мобілізації, Росії, швидше за все, доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами, заявили в британській розвідці.

"Вони навряд чи будуть боєздатні протягом декількох місяців", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Британські військові аналітики вважають, що навіть ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії.

"Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць", - підкреслюється в повідомленні.

"Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - додали британські військові розвідники.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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