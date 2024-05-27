Що Путін сказав Шольцу напередодні вторгнення в Україну: канцлер розкрив подробиці

Канцлер Німеччини охарактеризував заяви кремлівського диктатора як "абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни".

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Шольц розкрив деталі розмови з Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про те, як російський диктатор Володимир Путін переконував його в тому, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", а Україна "належить Росії". Розмова відбулася в лютому 2022 року - напередодні російського повномасштабного вторгнення.

Як пише Укрінформ, німецький канцлер розповів про розмову з Путіним під час спілкування з громадянами в рамках Фестивалю демократії.

За словами Шольца, впродовж чотирьох годин Путін намагався його переконати в тому, що Україна і Білорусь "є частинами Росії". Серед інших причин для війни диктатор назвав те, що "Україна йде в НАТО".

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Шольц наголосив, що тоді говорив Путіну про те, що станом на лютий 2022 року та впродовж ще багатьох років про вступ України до блоку не йдеться.

Також диктатор озвучував вигадки про "нацистський режим" в Україні.

"Говорити про це, коли президентом є єврей... Складно уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", - прокоментував слова кремлівського диктатора Олаф Шольц.

Канцлер сказав, що Берлін надає Києву максимальну підтримку, щоб цей "імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом". Але, як він підкреслив, Німеччина дбає про те, щоб не дійшло "до великої війни між Росією і НАТО".

Нещодавні заяви Шольца про війну в Україні

Після повернення з Китаю канцлер ФРН Олаф Шольц виступив із низкою важливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що навіть ті країни, які досі мають тісні зв'язки з Росією, сумніваються в доцільності війни проти України.

Україна не може застосувати зброю Німеччини по території агресора Росії, оскільки Берлін надавав Києву озброєння з умовою, що вони не будуть використовуватися поза українською державою. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Він додав, що його політика полягає в тому, щоб не допустити "великої війни".

У разі надзвичайної ситуації Німеччина готова оперативно розгорнути 35 тисяч підготовлених військовослужбовців для підтримки союзників. Про це завив канцлер Німеччини Олаф Шольц і підкреслив, що країна готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

За словами Шольца, російські окупаційні війська щомісяця в агресивній війні в Україні втрачають 24 тисячі військовослужбовців загиблими і важко пораненими.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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