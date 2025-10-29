Найсексуальніший чоловік у світі вперше став батьком - ЗМІ

Пресі стали відомі стать та ім'я первістка Кріса Еванса та Альби Баптісти.

https://glavred.net/starnews/samyy-seksualnyy-muzhchina-v-mire-vpervye-stal-otcom-smi-10710425.html Посилання скопійоване

Кріс Еванс дружина - Альба Баптіста народила акторові первістка / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Кріс Еванс і Альба Баптіста вперше стали батьками

Це сталося ще минулого тижня

Американський актор і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс, відомий втіленням Капітана Америка в кіновсесвіті Marvel, уперше став батьком. Про це повідомляє видання TMZ.

Актор і його дружина, португальська акторка Альба Баптіста, поки що не робили офіційних заяв про первістка, проте в пресу вже просочилася інформація, що в п'ятницю, 24 жовтня, в артистів з'явилася донька, яку назвали Альмою Грейс. У дівчинки буде подвійне прізвище - Баптіста-Еванс.

відео дня

Кріс Еванс і Альба Баптіста разом із кінця 2021 року. У вересні 2023 року пара зіграла таємне весілля - на церемонії, яка відбулася в їхньому будинку в Бостоні, були присутні лише найближчі.

Альба Баптіста - дружина Кріса Еванса / фото: instagram.com/alba.baptista

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом. Їхні стосунки тривають уже три роки, що не дуже тішить близьке оточення співачки.

Також у ЗМІ 35-річну зірку "Гаррі Поттера", британську акторку й активістку Емму Вотсон, запідозрили в заручинах після її виходу у світ з каблучкою на безіменному пальці.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред