Найсексуальніший чоловік у світі вперше став батьком - ЗМІ

- Кріс Еванс і Альба Баптіста вперше стали батьками
- Це сталося ще минулого тижня
Американський актор і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс, відомий втіленням Капітана Америка в кіновсесвіті Marvel, уперше став батьком. Про це повідомляє видання TMZ.
Актор і його дружина, португальська акторка Альба Баптіста, поки що не робили офіційних заяв про первістка, проте в пресу вже просочилася інформація, що в п'ятницю, 24 жовтня, в артистів з'явилася донька, яку назвали Альмою Грейс. У дівчинки буде подвійне прізвище - Баптіста-Еванс.
Кріс Еванс і Альба Баптіста разом із кінця 2021 року. У вересні 2023 року пара зіграла таємне весілля - на церемонії, яка відбулася в їхньому будинку в Бостоні, були присутні лише найближчі.
