Найсексуальніший чоловік у світі вперше став батьком - ЗМІ

Анна Підгорна
29 жовтня 2025, 00:53
23
Пресі стали відомі стать та ім'я первістка Кріса Еванса та Альби Баптісти.
Кріс Еванс
Кріс Еванс дружина - Альба Баптіста народила акторові первістка / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кріс Еванс і Альба Баптіста вперше стали батьками
  • Це сталося ще минулого тижня

Американський актор і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс, відомий втіленням Капітана Америка в кіновсесвіті Marvel, уперше став батьком. Про це повідомляє видання TMZ.

Актор і його дружина, португальська акторка Альба Баптіста, поки що не робили офіційних заяв про первістка, проте в пресу вже просочилася інформація, що в п'ятницю, 24 жовтня, в артистів з'явилася донька, яку назвали Альмою Грейс. У дівчинки буде подвійне прізвище - Баптіста-Еванс.

відео дня

Кріс Еванс і Альба Баптіста разом із кінця 2021 року. У вересні 2023 року пара зіграла таємне весілля - на церемонії, яка відбулася в їхньому будинку в Бостоні, були присутні лише найближчі.

Альба Баптиста - дружина Кріса Еванса
Альба Баптіста - дружина Кріса Еванса / фото: instagram.com/alba.baptista

