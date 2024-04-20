Після візиту в Китай: Шольц виступив із заявою про кінець війни в Україні

Шольц зазначив, що готовий до телефонної розмови із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо в цих переговорах буде конкретна ціль.

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Шольц розповів, скільки ще триватиме війна в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Bundeskanzler Olaf Scholz

Після повернення з Китаю канцлер ФРН Олаф Шольц виступив із рядом важливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що навіть ті країні, що досі мають тісні зв'язки з Росією сумнівваються в доцільності війни проти України. Про це він сказав на заході видання Freie Presse у Хемниці в п'ятницю, 19 квітня, передає DW.

"У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", - сказав він.

Відповідну заяву Шольц зробив після повернення з КНР, де канцлер ФРН перебував з офіційним візитом з 14 по 17 квітня. Глава німецького уряду зауважив, що Китай відкрито заявив про свою готовність приєднатися до дипломатичного процесу для припинення війни в Україні. Крім того, за словами Шольца, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії.

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"Це результат, який не можна недооцінювати (...) І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому", - зазначив Шольц.

Крім того, Олаф Шольц заявив, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що для Володимира Путіна це не має "зійти з рук". Канцлер ФРН підтвердив, що Німеччина продовжить надавати Києву військову допомогу, але звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.

При цьому Шольц не виключив можливість знову обговорити з Путіним телефоном ситуацію щодо війни в Україні.

"Але звичайно, має бути зрозуміло, про що конкретно ми говоритимемо", - наголосив він.

Канцлер Німеччини знову заявив, що російський президент переслідує імперіалістичні цілі і намагається піддати сумніву сам факт існування України.

Візит Шольца до Китаю - заяви Шольца про війну в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні. Зустріч відбулася в резиденції Дяоюйтай.

Під час спільної зустрічі з журналістами у Пекіні, Олаф Шольц заявив, що неспровокована війна Росії проти України шкодить міжнародному порядку та негативно впливає на інтереси всіх міжнародних гравців.

Також під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, канцлер Німеччини обговорював ситуацію в Україні та можливість завершення конфлікту. Аналітики ISW зауважують, що КНР продовжує позиціонувати себе як нейтрального посередника, але це може бути спробою зберегти свої економічні інтереси у західних ринках на тлі збільшення співпраці з Росією.

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