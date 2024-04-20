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Після візиту в Китай: Шольц виступив із заявою про кінець війни в Україні

Юрій Берендій
20 квітня 2024, 09:57
Шольц зазначив, що готовий до телефонної розмови із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо в цих переговорах буде конкретна ціль.
Після візиту в Китай: Шольц виступив із заявою про кінець війни в Україні
Шольц розповів, скільки ще триватиме війна в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Bundeskanzler Olaf Scholz

Після повернення з Китаю канцлер ФРН Олаф Шольц виступив із рядом важливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що навіть ті країні, що досі мають тісні зв'язки з Росією сумнівваються в доцільності війни проти України. Про це він сказав на заході видання Freie Presse у Хемниці в п'ятницю, 19 квітня, передає DW.

"У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", - сказав він.

Відповідну заяву Шольц зробив після повернення з КНР, де канцлер ФРН перебував з офіційним візитом з 14 по 17 квітня. Глава німецького уряду зауважив, що Китай відкрито заявив про свою готовність приєднатися до дипломатичного процесу для припинення війни в Україні. Крім того, за словами Шольца, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії.

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"Це результат, який не можна недооцінювати (...) І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому", - зазначив Шольц.

Крім того, Олаф Шольц заявив, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що для Володимира Путіна це не має "зійти з рук". Канцлер ФРН підтвердив, що Німеччина продовжить надавати Києву військову допомогу, але звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.

При цьому Шольц не виключив можливість знову обговорити з Путіним телефоном ситуацію щодо війни в Україні.

"Але звичайно, має бути зрозуміло, про що конкретно ми говоритимемо", - наголосив він.

Канцлер Німеччини знову заявив, що російський президент переслідує імперіалістичні цілі і намагається піддати сумніву сам факт існування України.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Візит Шольца до Китаю - заяви Шольца про війну в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 16 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні. Зустріч відбулася в резиденції Дяоюйтай.

Під час спільної зустрічі з журналістами у Пекіні, Олаф Шольц заявив, що неспровокована війна Росії проти України шкодить міжнародному порядку та негативно впливає на інтереси всіх міжнародних гравців.

Також під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, канцлер Німеччини обговорював ситуацію в Україні та можливість завершення конфлікту. Аналітики ISW зауважують, що КНР продовжує позиціонувати себе як нейтрального посередника, але це може бути спробою зберегти свої економічні інтереси у західних ринках на тлі збільшення співпраці з Росією.

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війна в Україні Олаф Шольц мирні переговори з Росією
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