31 тисяча: Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

Президент не зміг назвати кількість загиблих цивільних українців, бо це поки неможливо встановити.

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На війні в України загинули 31 тисяча українських військових / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові щодня захищають свою країну на фронті і без втрат не обходиться. Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих військових - 31 тисяча бійців ЗСУ. Такі цифри він назвав на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

"Нещодавно були голоси в радикальній частині американського політикуму, який не на нашій стороні. Вони сказали: "Скільки ви хочете ще жертв. Україна втратила 300 тисяч загиблими". Далі була інформація від "рускіх", які казали, що Україна втратила більше 100 тисяч вбитими. Це все брехня та маячня. Кожна людина - дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні", - сказав Зеленський.

Він додав, що РФ втратила загиблими 180 тисяч, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом втрати окупантів складають до 500 тисяч разом з пораненими.

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Президент відмовився називати кількість поранених українських військових, бо цю інформацію може використати ворог. Він також не назвав кількість зниклих безвісти зниклих військових та загиблих цивільних українців.

"Є безвісти зниклі, але я не буду гратися з цими цифрами. Останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами. Повернули кілька людей, які були у списку безвісти зниклих, а двоє хлопців повернулись живими. Ще десятки тисяч на окупованих територіях - цивільні. Я не знаю кількість загиблих, замордованих, депортованих цивільних", - додав Зеленський.

Що відомо про форум "Україна. Рік 2024" Форум "Україна. Рік 2024" відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на питання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. В рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Втрати на фронті

Нагадаємо, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Авдіївку і кидали туди величезну кількість особового складу та техніки. Заступник командира 3 ОШБр Олександр Коваленко розповів, що таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали. За його словами, російські загарбники не рахуються зі своїми втратами.

Пізніше було розкрито втрати РФ за час усієї операції в Авдіївці. Командувач військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на цьому напрямку в період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року РФ втратила понад 47 тисяч особового складу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії. Він зазначив, що ці втрати можна розглянути у співвідношенні 1:5 - на одного загиблого українського військового гине 5 російських окупантів.

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