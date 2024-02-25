УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

31 тисяча: Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

Ангеліна Підвисоцька
25 лютого 2024, 17:40оновлено 25 лютого, 18:22
Президент не зміг назвати кількість загиблих цивільних українців, бо це поки неможливо встановити.
Владимир Зеленский, ВСУ
На війні в України загинули 31 тисяча українських військових / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові щодня захищають свою країну на фронті і без втрат не обходиться. Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих військових - 31 тисяча бійців ЗСУ. Такі цифри він назвав на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

"Нещодавно були голоси в радикальній частині американського політикуму, який не на нашій стороні. Вони сказали: "Скільки ви хочете ще жертв. Україна втратила 300 тисяч загиблими". Далі була інформація від "рускіх", які казали, що Україна втратила більше 100 тисяч вбитими. Це все брехня та маячня. Кожна людина - дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні", - сказав Зеленський.

Він додав, що РФ втратила загиблими 180 тисяч, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом втрати окупантів складають до 500 тисяч разом з пораненими.

відео дня

Президент відмовився називати кількість поранених українських військових, бо цю інформацію може використати ворог. Він також не назвав кількість зниклих безвісти зниклих військових та загиблих цивільних українців.

"Є безвісти зниклі, але я не буду гратися з цими цифрами. Останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами. Повернули кілька людей, які були у списку безвісти зниклих, а двоє хлопців повернулись живими. Ще десятки тисяч на окупованих територіях - цивільні. Я не знаю кількість загиблих, замордованих, депортованих цивільних", - додав Зеленський.

Що відомо про форум "Україна. Рік 2024"

Форум "Україна. Рік 2024" відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на питання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. В рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Втрати на фронті

Нагадаємо, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Авдіївку і кидали туди величезну кількість особового складу та техніки. Заступник командира 3 ОШБр Олександр Коваленко розповів, що таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали. За його словами, російські загарбники не рахуються зі своїми втратами.

Пізніше було розкрито втрати РФ за час усієї операції в Авдіївці. Командувач військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на цьому напрямку в період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року РФ втратила понад 47 тисяч особового складу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії. Він зазначив, що ці втрати можна розглянути у співвідношенні 1:5 - на одного загиблого українського військового гине 5 російських окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"2024 - переломний рік": Зеленський заговорив про формат закінчення війни

"2024 - переломний рік": Зеленський заговорив про формат закінчення війни

18:40 Україна
"У мене немає телеграфу 1917 року": Зеленський висміяв Путіна, який канючить переговори

"У мене немає телеграфу 1917 року": Зеленський висміяв Путіна, який канючить переговори

18:24 Україна
"У нас немає резерву, ми будемо ослаблені на полі бою" - Зеленський про допомогу США

"У нас немає резерву, ми будемо ослаблені на полі бою" - Зеленський про допомогу США

17:57 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати 31245

Гороскоп на завтра 26 лютого 2024: Водоліям - великий прибуток, Левам - витрати

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ 18577

Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ

Обробка дерев перед весною: чим обприскувати – копійчаний засіб врятує сад 12214

Обробка дерев перед весною: чим обприскувати – копійчаний засіб врятує сад

Неймовірний урожай гарантовано: коли сіяти редис в Україні 2024 року 4312

Неймовірний урожай гарантовано: коли сіяти редис в Україні 2024 року

Останні новини

18:40

"2024 - переломний рік": Зеленський заговорив про формат закінчення війни

18:24

"У мене немає телеграфу 1917 року": Зеленський висміяв Путіна, який канючить переговори

17:57

"У нас немає резерву, ми будемо ослаблені на полі бою" - Зеленський про допомогу США

17:51

Які втрати України і чого чекати на фронті: головне з пресконференції Зеленського

17:46

Денис Квебек. Вони захищають вас прямо в цю секунду, чому ви байдужі?Відеоблоги

Путін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війниПутін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війни
17:46

Загроза втрати нових територій: Зеленський назвав головну умову захисту Куп'янська

17:40

31 тисяча: Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

17:31

"Я на позитиві": Зеленський заінтригував заявою про передачу далекобійних ракет

17:08

Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова

Реклама
16:59

Гороскоп на березень 2024 для Близнюків: хороші новини, свято і прибутокВідео

16:57

Ще й корисний: для чого насправді потрібно отвір на ручці сковороди

16:55

Окупанти готують операцію проти української влади - Буданов

16:33

"Кармічні відносини що це": ретельний розбір непростої теми

16:30

До чого потрібно доторкнутися 26 лютого, щоб вилікуватися: важливі прикмети дня

16:13

"Я можу вас розчарувати": Буданов розповів, від чого помер Навальний

16:07

Що зробити із залишками їжі: помилки під час зберігання готової їжі

15:49

Вона незамінна: для чого потрібна маленька дірочка в раковині

15:41

Емі Шумер діагностували рідкісну хворобу через хейт фанатів

15:39

ГУР не підтверджує наявність іранських ракет у росіян

15:36

Як швидко заснути: топ-лікар назвала 5 простих кроків для покращення якості сну

Реклама
15:16

Загроза "мішка" на півдні: українські війська попередили про ризики оточенняВідео

15:07

Гороскоп Таро з 26 лютого до 3 березня: Тельцю - втрата, Близнюкам - можливість

14:54

У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

14:44

"Нема більше А-50": Буданов порадував заявою про знищення російських літаківВідео

14:23

"Не користуватися Кримським мостом": Буданов випустив жорстке звернення до росіян у Криму

14:04

Мінімум 4 роки: у Кабміні розповіли, як бачать військову підтримку України іншими країнами

13:53

У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

13:46

50% зброї не надходить вчасно: Умєров назвав причину втрати людей та територій

13:24

Ситуація дуже складна: ворог міг захопити ще два важливих села - BILD

13:23

Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ

13:14

Китайський гороскоп на 26 лютого: Козі - зрада, Собаці - сентиментальність

13:10

Танцюрист-воїн Дікусар жорстко висловився про війну і головні розчарування

12:52

Перевиконають план: Україна в 2024 році зможе виготовити більше мільйона дронів

12:49

У Сирського назвали головну мету команди нового головкому

12:48

Церковне свято 26 лютого: в цей день не можна їсти 4 продукти

12:45

Усе у вогні та величезні руйнування: росіяни підло обстріляли КостянтинівкуФото

12:15

Легкі настільки, що тануть у роті: рецепт пухких солодких булочок з двома начинками

12:13

Буде потужний результат: Умеров заявив про новий план України на 2024 рікВідео

12:08

Реальні шанси: Єрмак розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО

12:05

У 2024-м Україна почне використовувати у війні наземні дрони - міністр Камишин

Реклама
11:58

Українська ведуча порівняла Паперну з Тодоренко, та придумала їм "покарання"

11:45

О, Соля міо: телеведуча Вітвіцька вперше після розлучення показала нового коханого

11:40

Бомбічний салат "Обжорка", який розмітають зі столу: новий рецептВідео

11:08

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 лютого по 3 березня

10:57

Прийнято важливі рішення: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

10:53

"Це настає переломний момент": названо період, коли припиниться вогонь в Україні - прогнозВідео

10:52

Відпустка під час воєнного стану: коли роботодавець може не дати його працівнику

10:22

Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ

09:47

Леонардо Ді Капріо "зловили" папараці на побаченні з новою коханою-супермоделлю

09:43

Гороскоп на тиждень з 26 лютого по 3 березня: Ракам - розбіжності з сім'єю, Левам - гармонія

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти