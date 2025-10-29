Градус напруги на фронті підвищується: у Генштабі розповіли про останні події

Українські війська відбивають численні атаки та завдають ворогу значних втрат на кількох напрямках фронту.

Генштаб ЗСУ повідомляє про активні атаки противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

За добу на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, ворог зазнав втрат

Українські війська відбили численні атаки та знищили техніку противника

Активні бої тривають на кількох ключових напрямках, зокрема Покровськ та Лиман

На фронті тривають бойові дії: протягом доби зафіксовано 135 зіткнень, ворог активізувався на кількох напрямках, але зазнає значних втрат. Особливо напружено на Покровському напрямку, де російські окупанти здійснили 45 атак на позиції українських військ.

За даними Генштабу, ворог втратив майже 115 осіб. Українські захисники знищили ворожий мотоцикл, 11 безпілотників та сім укриттів особового складу. Бої тривають у низці населених пунктів, серед яких Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман та Покровськ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили дві штурмові атаки. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши понад 20 керованих авіабомб, а також здійснив 151 обстріл, серед яких були і ракети реактивних систем залпового вогню.

Інші активні напрямки

Активні бойові дії зафіксовані також на Лиманському, Слов’янському, Куп’янському та Костянтинівському напрямках, де тривають спроби ворога прорвати оборону. Особливо напружено у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та Степанівки.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Не менш складна ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках — українські захисники відбили низку атак, проте ворог завдав авіаударів по кількох населених пунктах, зокрема Оріхів зазнав пошкоджень.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень. Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як ситуацію в Покровську оцінює офіцер ЗСУ

Главред писав, що за даними офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, наразі до Покровська проникло приблизно 200–250 російських окупантів, які намагаються закріпитися в місті.

"Вони шукають проходи і, на жаль, знаходять їх, поступово просочуючись у населений пункт", — зазначив він.

Цехоцький підкреслив, що точно визначити чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що істотно ускладнюють моніторинг та оборону. На його думку, це створює серйозні виклики для організації ефективного протистояння та безпечного контролю над містом.

Як писав Главред, Українські сили оборони нещодавно звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку в Донецькій області.

Крім того, У Покровську Донецької області тривають вуличні бої, ворог намагається закріпитися в місті. Про це в ефірі "Київ 24" повідомив військовий оглядач Денис Попович.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль у Донецькій області вдалося стабілізувати.

