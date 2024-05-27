Іспанія виділить Україні безпрецедентний пакет допомоги на 1,1 млрд євро: що до нього увійде

Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.

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Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида / Колаж: Главред, фото: ОП, mil.in.ua

Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро. Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида.

Як пише El Pais із посиланням на джерела, це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

Більшу частину іспанської допомоги Україні буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.

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Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.

Що включатиме в себе пакет військової допомоги від Іспанії

Новий пакет допомоги включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених у квітні. Загалом Міністерство оборони Іспанії надасть Києву 12 цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких країна-агресор Росія знищує інфраструктуру України.

Крім того, на додаток до десяти бойових танків Leopard 2A4, поставлених торік, буде поставлено 19 старих бойових танків Leopard 2A4.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Візит Зеленського до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, приїде з робочим візитом до Іспанії. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Як ідеться на сайті іспанського уряду, зустріч Зеленського і Санчеса відбудеться в Мадриді в офіційній резиденції глави іспанського уряду Манклоа о 12:00 за місцевим часом. Пізніше політики проведуть спільну пресконференцію.

Повідомляється, що глава української держави зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

13 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Мета договору - гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі.

Пізніше президент України підтвердив, що скасував візит до Іспанії та Португалії через новий наступ країни-агресора Росії на півночі Харківської області.

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