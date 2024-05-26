Удари ЗСУ зброєю Заходу по Росії: Шольц оголосив про позицію Німеччини

Україна використовує озброєння, яке надає їй Німеччина, в рамках чітко узгоджених правил, сказав журналістам канцлер Олаф Шольц.

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Шольц "не бачить" причин знімати табу для України на удари німецькою зброєю по Росії / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, скріншот YouTube

Україна не може застосувати зброю Німеччини по території агресора Росії, оскільки Берлін надавав Києву озброєння з умовою, що воно не буде використовуватися поза українською державою. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Tagesschau, глава уряду сказав, що його політика полягає у тому, щоб не допустити "великої війни".

Ба більше, Шольц "не бачить" причин для зняття обмеження для України на використання німецької зброї по території Росії.

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"(Є, - ред.) чіткі правила, узгоджені з Україною, які працюють... У всякому разі, це моя позиція", - додав Олаф Шольц і наголосив, що постачання озброєння Києву - це також "запобігання ескалації війни, війни між Росією і НАТО".

Удари по Росії Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Захід може дозволити Україні бити своєю зброєю по РФ - головні новини:

У Конгресі США звернулися до адміністрації президента Байдена з проханням прибрати табу для України на застосування американської зброї по Росії. Конгресмени закликали Білий дім посприяти тому, щоб ЗСУ могли ефективно захищатися.

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав удари України по РФ американською зброєю. За його словами, Україна повинна сама вільно розпоряджатися озброєннями так, як їй потрібно.

Настав час зняти обмеження на удари по РФ зброєю Заходу, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, таке рішення допоможе українським військами захистити свій кордон у Харківській області.

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