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Росіяни захопили близько 60% Красногорівки: в Bild назвали села, які втратили ЗСУ

Руслана Заклінська
27 травня 2024, 10:58
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Російські окупанти ввійшли до міста на початку квітня і з того часу у Красногорівці тривають вуличні бої.
Росіяни захопили близько 60% Красногорівки: в Bild назвали села, які втратили ЗСУ
РФ захопила центр Красногорівки / Колаж: Главред, фогто: 4 окрема танкова бригада, Bild

Російські окупанти захопили близько 60% міста Красногорівка. Також на Донеччині росіяни взяли під контроль кілька сіл. Про це повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке.

"Ситуація у Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські окупаційні сили захопили центр міста та поповнили свої війська там танками та БМП. Нині вони контролюють близько 60% міста", - зазначив Рьопке.

За його словами, Красногорівка розташована за 20 км на захід від Донецька, біля села Старомихайлівка. Там проживало близько 15 000 жителів. Окупаційні сили ввійшли до міста на початку квітня і з того часу у Красногорівці тривають вуличні бої.

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Рьопке розповів, що на іншій ділянці фронту росіяни взяли під контроль Уманське, розташоване на захід від Авдіївки. Запеклі бої за село тривали 1,5 місяці.

"На кордоні Харківської та Луганської областей російські війська взяли села Іванівка та Кислівка", - додав аналітик.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, росіяни концентрують свої війська на кордоні з Харківською та Сумською областями. Хоча кількість контингенту РФ є обмеженою, така чисельність може змусити Україну перекинути та розтягнути свої сили вздовж кордону, йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв Главред, росіяни просунулися біля Часового Яру та ще шести населених пунктів: Солодкого, Новомихайлівки, Сокола, Очеретиного, Новоолександрівки, Берестового. На Донеччині війська РФ окупували Нетайлове.

Також окупанти стягують сили до кордону із Сумською та Чернігівською областями, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він пояснив, що це відбувається через невдачі російських військ на Харківщині.

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