Росіяни захопили близько 60% Красногорівки: в Bild назвали села, які втратили ЗСУ

Російські окупанти ввійшли до міста на початку квітня і з того часу у Красногорівці тривають вуличні бої.

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РФ захопила центр Красногорівки / Колаж: Главред, фогто: 4 окрема танкова бригада, Bild

Російські окупанти захопили близько 60% міста Красногорівка. Також на Донеччині росіяни взяли під контроль кілька сіл. Про це повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке.

"Ситуація у Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські окупаційні сили захопили центр міста та поповнили свої війська там танками та БМП. Нині вони контролюють близько 60% міста", - зазначив Рьопке.

За його словами, Красногорівка розташована за 20 км на захід від Донецька, біля села Старомихайлівка. Там проживало близько 15 000 жителів. Окупаційні сили ввійшли до міста на початку квітня і з того часу у Красногорівці тривають вуличні бої.

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Рьопке розповів, що на іншій ділянці фронту росіяни взяли під контроль Уманське, розташоване на захід від Авдіївки. Запеклі бої за село тривали 1,5 місяці.

"На кордоні Харківської та Луганської областей російські війська взяли села Іванівка та Кислівка", - додав аналітик.

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Нагадаємо, росіяни концентрують свої війська на кордоні з Харківською та Сумською областями. Хоча кількість контингенту РФ є обмеженою, така чисельність може змусити Україну перекинути та розтягнути свої сили вздовж кордону, йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв Главред, росіяни просунулися біля Часового Яру та ще шести населених пунктів: Солодкого, Новомихайлівки, Сокола, Очеретиного, Новоолександрівки, Берестового. На Донеччині війська РФ окупували Нетайлове.

Також окупанти стягують сили до кордону із Сумською та Чернігівською областями, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він пояснив, що це відбувається через невдачі російських військ на Харківщині.

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