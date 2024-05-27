Величезна цифра: Шольц назвав щомісячні втрати РФ у війні проти України

Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не рахується із втратами серед військовослужбовців РФ заради "імеріалістичної манії величі".

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РФ щомісяця втрачає десятки тисяч військових у війні проти України / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Російські окупаційні війська щомісяця агресивної війни в України втрачають 24 тисячі військовослужбовців загиблими та вадко пораненими. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на заході "Громадянський діалог", передає n-tv.

За словами Шольца, російський диктатор Володимир Путін готовий жертвувати величезною кількістю військ у агресивній війні проти України.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця", – сказав Шольц під час діалогу з громадянами. відео дня

За його словами, Путін не зважає на втрати своєї армії у війні "заради імперіалістичної манії величі".

Шольц підкреслив, що на думку російського диктатора Путіна Україну та Білорусь є частиною РФ, саме він тому порушив принцип непорушності кордонів.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Втрати РФ у війні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за останній тиждень активних боїв по всій лінії фронту (з 19 до 26 травня) Сили оборони України знищили 8900 російських окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області втрати серед особового складу російських загарбників були у вісім разів більшими, ніж у української армії.

За даними Генштабу, з початку активних наступальних дій на півночі Харківської області російські окупаційні війська втратили майже 2 тисячі військових та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

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