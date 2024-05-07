Німеччина готова швидко відправити 35 тисяч військових для підтримки союзників - Шольц

Олаф Щольц наголосив, що ситуація з безпекою в країнах Балтії залишається напруженою.

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Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО" / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, ua.depositphotos.com

У разі надзвичайної ситуації Німеччина готова оперативно розгорнути 35 тисяч підготовлених військовослужбовців для підтримки союзників. Про це завив канцлер Німеччини Олаф Шольц і підкреслив, що країна готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

За його словами, Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, і на цьому тлі Бундесвер підтверджує свою прихильність обороні Північно-Східної та Центральної Європи, повідомляє пресслужбу уряду Німеччини.

"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц. відео дня

Він також зазначив, що ситуація з безпекою в країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін узяв на себе завдання із захисту повітряного простору Естонії, а цього року - і Латвії.

Шольц також підкреслив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

Загроза для країн Балтії - останні новини

Якщо сусіди України не знайдуть спосіб подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву у війні з країною-агресором РФ, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Зокрема, загроза може нависнути над країнами Балтії.

"Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО становить десять днів", - вважає Скібіцький.

Тим часом країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - готуються до відбиття потенційної військової агресії Росії. Вони побудують бетонні оборонні лінії, щоб захистити свої території. Такі укріплення мають допомогти затримати противника на кордоні й дати час союзникам прийти на допомогу.

У разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати допомоги від Альянсу цілий місяць. Про це в інтерв'ю Главреду розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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