Термоядерна революція в енергетиці: Китай створює "штучне Сонце"

В основі реактора знаходиться посудина Дьюара, що нагадує гігантський вакуумний термос.

https://glavred.net/nauka/termoyadernaya-revolyuciya-v-energetike-kitay-sozdaet-iskusstvennoe-solnce-10710416.html Посилання скопійоване

BEST розроблено Інститутом фізики плазми / колаж Главред, фото скріншот

Важливо:

Конструкція установки оптимізована для досягнення коефіцієнта енергетичного приросту Q=5

В основі реактора знаходиться посудина Дьюара, що нагадує гігантський вакуумний термос

Китай до кінця 2027 року планує завершити будівництво термоядерного реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), відомого як "Штучне сонце".

Технологія та потенціал

BEST розроблений Інститутом фізики плазми Китайської академії наук (ASIPP) як компактний високопольовий токамак, пише Global Times.

відео дня

Конструкцію установки оптимізовано для досягнення коефіцієнта енергетичного приросту Q=5 - тобто реактор має виробляти в п'ять разів більше енергії, ніж споживає для запуску термоядерної реакції.

Секрет надвисоких температур

В основі реактора розташована посудина Дьюара, що нагадує гігантський вакуумний термос. Вона ізолює надпровідні магніти, охолоджувані до мінус 269°C, які утримують плазму, нагріту понад 100 мільйонів градусів.

Між експериментом і майбутнім

Проєкт BEST позиціонується як крок між експериментальним токамаком EAST і майбутнім китайським демонстраційним термоядерним реактором CFEDR.

Екологічна перевага термоядерного синтезу

На відміну від традиційних атомних станцій, заснованих на поділі ядра, термоядерний синтез не продукує небезпечних довгоіснуючих радіоактивних відходів. Паливо - ізотопи водню, включно з дейтерієм, який міститься у воді, - практично невичерпне.

Загроза ядерної катастрофи: думка експерта

Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС. За її словами, радіаційної небезпеки на станції наразі немає - всі блоки перебувають у режимі холодної зупинки. Вона вважає, що чутки про можливу катастрофу і відмову генераторів є панікою, а головним завданням залишається стабільне забезпечення роботи інфраструктури та логістики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через дії країни-агресора Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебувала без електроенергії. Москва готується вкрасти станцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, раніше російський безпілотник вибухнув неподалік Южно-Української атомної електростанції після збиття. Це сталося приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції.

Читайте також:

Про джерело: Global Times Китайська щоденна газета, таблоїд. Спеціалізується на висвітленні міжнародних подій. Структурний підрозділ газети "Женьмінь жибао". Видається з 1993 року. Тираж китайської версії - 1,5 млн примірників. Виходить п'ять разів на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Власник - Центральний комітет КПК.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред