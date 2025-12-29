Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

Не вирішено ключових питань. Крім того, поки що невідома позиція Путіна.

Президент США не пообіцяв посилення тиску на Росію в разі провалу переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Короткі тези:

Шлях до миру залишається складним

Головна перешкода - відсутність згоди з боку Путіна щодо оновленого мирного плану

Не вирішено ключові питання: статус Донбасу, гарантії безпеки і терміни припинення вогню

Попри оптимізм президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа після переговорів у Мар-а-Лаго 28 грудня, на шляху до досягнення миру існує ще кілька вагомих перешкод.

Як пише Politico, одна з ключових перешкод - відсутність згоди від очільника РФ Володимира Путіна, який публічно досі не коментував оновлений 20-пунктний мирний план.

Інші важливі питання, які досі потребують з'ясування, це контроль над Донбасом, зміцнення американських післявоєнних гарантій безпеки та визначення термінів і послідовності будь-якого потенційного припинення вогню. Проти останнього виступає лідер Кремля, як оголосив під час пресконференції після переговорів Трамп.

Президент США визнає, що досі спірним питанням залишається український Донбас. Зеленський раніше запропонував його залишити вільною економічною зоною, коли ж Путін продовжував висловлювати претензії на весь регіон. На запитання під час розмови з пресою, чи вдалося врегулювати цей пункт, Трамп заперечив, хоча й висловив сподівання, що це вдасться зробити.

"Я б сказав, що не "домовилися", але ми наближаємося до угоди з цього питання", - сказав президент США.

Водночас пресконференція лідерів показала і деякі позитивні зрушення.

"Принаймні після недільної зустрічі Зеленський демонстрував більш єдиний фронт із Трампом, ніж після їхньої останньої зустрічі в Білому домі цієї осені", - пише Politico.

Зокрема, Трамп цього разу похвалив Зеленського за прагнення до досягнення миру. Також він чи не вперше заговорив про свій можливий приїзд в Україну, щоб виступити перед парламентом.

Попри це, президент США продовжував стверджувати, що Кремль нібито прагне миру і хоче закінчення війни. Також він згадував про те, що РФ нібито "бажає успіху" Україні.

Під час пресконференції Дональд Трамп також утримався від відповіді на запитання про те, чи буде надано Україні мільярди, які утримує Європа у заморожених активах РФ, або ж чи буде їх передано Москві.

У разі провалу мирних переговорів Трамп не пообіцяв посилити тиск на Кремль або посилити допомогу Києву. Натомість він запропонував "умити руки і піти", пише видання, оскільки сказав про те, що сторони "продовжать боротися і вмирати".

"Якщо нічого не відбувається, вони продовжують боротися і продовжують помирати. А ми не хочемо, щоб це сталося", - сказав Трамп.

Чи змінилися позиції сторін і чи є прогрес

Кореспондент Sky News Марк Стоун вважає, що після багатогодинних переговорів у Мар-а-Лаго між Зеленським і Трампом істотних змін у позиціях сторін майже немає.

"Насправді досить складно зрозуміти, що саме відбувається, адже, якщо дивитися на факти, жодного реального прогресу сьогодні не було", - зазначив кореспондент.

"Говорили про великий прогрес. Трамп - безперечно. Зеленський - трохи стриманіший. Але, схоже, жодна зі сторін не змінила і не зрушила з місця свої позиції з ключових питань", - вважає Стоун.

Водночас, зазначив він, сторони також не зробили кроку назад. Цей факт журналіст назвав позитивним, проте вкотре повторив, що "не вважає, що відбулися якісь суттєві зміни в позиціях".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв.Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Переговорники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

Варто зазначити, що Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Як пише Fox News, Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори. Якщо розмова відбудеться, що це будуть перші прямі переговори двох президентів за останні 5 років.

За яких умов Путін погодиться на мир: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що очільник РФ Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

страх (для цього поки що немає передумов);

отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій та повернення в геополітику та, бажано, вплив на українські вибори).

"Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати. Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона до Росії (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий. Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу", - сказав Денисенко.

Інші новини:

Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

