Унікальні два сценарії: ветеран АТО сказав, як може закінчитися війна в Україні

Один із сценаріїв може реалізуватися за рік-півтора від поточного моменту.

Як може закінчитися війна в Україні - названо два сценарії / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Ветеран АТО назвав два сценарії закінчення війни в Україні

Один із варіантів звучить більш песимістично

Оточення російського диктатора Володимира Путіна переконує його, що армія лідера Кремля має успіхи на фронті, а економіка все ще нібито тримається на плаву. Саме тому сам Путін вважає можливим воювати далі. Однак РФ воюватиме "скільки зможе", а не "скільки схоче". Про це заявив ветеран АТО, військовий оглядач Євген Дикий в інтерв’ю Новинарні.

Зважаючи на поточний стан російської економіки, Дикий окреслив два можливі сценарії завершення війни.

Перший сценарій більш песимістичний та передбачає замороження війни. На його думку, цей варіант може реалізуватися за рік-півтора від поточного моменту.

"І то за певних двох умов. Умова перша, що перед цією заморозкою хоча б пів року фронт взагалі вже не рухатиметься. Тобто ми настільки його стабілізуємо, що от вони будуть в нього стукатися – він не рухається. А тим часом друга умова: ми своїми діпстрайками просто розносимо їхню нафтову галузь. Вона падає нижче половини від свого довоєнного обсягу. За цих умов вони можуть піти саме на перемовини про заморозку", – вважає оглядач.

Другий, на думку Дикого, найбільш реалістичний сценарій — зупинка фронту й удар по нафтовій галузі РФ, що замість "заморозки" призведе до розпаду російської армії.

Ветеран АТО вважає, що для реалізації другого сценарію в України є всі ресурси, бракує лише двох речей: стратегії і політичної волі.

На думку Дикого, після того, як буде досягнута "точка перелому" і росіяни "посипляться", вже Україна буде "диктувати свої пункти" мирного плану.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - прогноз експерта

Нещодавно військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, ймовірно триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не відбудеться якихось непередбачуваних подій.

За його оцінкою, до цього часу Росія навряд чи зможе досягти помітних успіхів на полі бою та ймовірно зіткнеться з міцною українською обороною. Він зазначив, що ситуація до березня виглядає відносно передбачуваною, однак подальший перебіг війни визначатиметься станом російської економіки та армії, спроможністю українських сил і рівнем підтримки з боку Заходу. Саме ці фактори вплинуть на те, чи відбудеться перелом після цього періоду.

Як писав Главред, вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою. У Генштабі ЗСУ наголосили, що повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами.

Нагадаємо, Сили оборони України зачистили більшу частину Куп'янська, в той час як Міноборони країни-агресора Росії усіма силами намагається приховати невдачі армії РФ у місті.

Нещодавно Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум.

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

