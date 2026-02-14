"Як не цілуватися": Остапчук вивіз дружину до Барселони на День закоханих

Дружина відомого ведучого розсекретила закордонну поїздку з коханим.

Володимир Остапчук з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Володимир Остапчук з дружиною з'явилися в Барселоні

Що вони там робили

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина розсекретила в Instagram, де зараз перебуває з чоловіком. Виявилося, що пара насолоджується відпочинком у Барселоні в найромантичніше свято — День святого Валентина.

Катерина не соромиться показувати, як проходить їхня подорож до Іспанії: пара відвідує ресторани, їсть полуницю в ліжку і гуляє по визначних пам'ятках. Володимир з дружиною засвітилися в Ботанічному саду Барселони, де зняли на відео свої чуттєві поцілунки під пальмами.

"А чи існує якийсь інший варіант позування парою на відео, як не цілуватися", — підтримала романтичний настрій Катерина.

Володимир Остапчук в Барселоні / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Володимир також виклав фотографію з вулиць Іспанії, залишивши жартівливий підпис. Крім того, він повідомив, що подружжя вирушило в подорож без сина.

"Тім залишився з нянею в Жешуві (там живе мій однокласник і хороший друг Костя з родиною). Ми вирішили з Тімом відпочити один від одного три дні", — повідомив ведучий.

Володимир і Катерина Остапчуки / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Чому Володимир Остапчук може виїжджати за кордон

Ведучий Володимир Остапчук вільно перетинає український кордон, тому що є батьком трьох неповнолітніх дітей.

Володимир Остапчук в Іспанії / фото: instagram.com, Володимир Остапчук

Раніше Главред повідомляв, що актор Андрій Федінчик розповів про свої емоції після того, як дізнався про зраду колишньої дружини Наталки Денисенко. За словами актора, новина про зраду сильно вплинула на його психоемоційний стан.

Також актор відомого гумористичного "Дизель Шоу" Євген Сморигін прокоментував вихід з проекту Яни Глущенко. За словами Сморигіна, вона не попередила нікого про своє рішення, хоча не мала конфліктів з іншими зірками проекту.

Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

