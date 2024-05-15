Чим відомий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, на якого вчинили замах

Роберт Фіцо виступає за мир за будь-яку ціну і фактично, спільно з Віктором Орбаном, лобіює інтереси Путіна в Європі.

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На Фіцо вчинили замах / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У середу вдень, 15 травня, невідомий зробив кілька пострілів у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо під час виїзного засідання уряду. Фіцо нерідко звинувачують у проросійській антиукраїнській позиції, чого політик не приховує.

Хто такий Роберт Фіцо і яка його позиція щодо російсько-української війни - читайте в матеріалі Главреда.

Словаччина відхилилася від курсу допомоги Україні

З перших днів свого прем'єрства Роберт Фіцо погрожував "гальмувати" виділення військової допомоги Україні. До його обрання країна активно допомагала ЗСУ технологіями і боєприпасами.

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"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату", - висловлювався Фіцо.

Новопризначений урядовий голова свою "обіцянку" дотримав - після його приходу Братислава не тільки зупинила передачу будь-якої військової допомоги, а й разом з Угорщиною почала саботувати допомогу Україні від ЄС.

Відтоді заяви Фіцо, які закликали до миру за всяку ціну, набули нового відтінку - подекуди образ у бік України та громадян, які підтримують Україну. Наприклад, прем'єр Словаччини називав війну "замороженим конфліктом", постійно стверджував, що Україні з наявними засобами не виграти бої і не повернути Крим.

24 січня Роберт Фіцо відвідав Україну, щоправда - далі Ужгорода їхати відмовився. Там і зустрівся з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

Також слід зважати на те, що уряд Словаччини заблокував виділення пакета військової допомоги Україні на 40,3 млн євро.

Уряд Фіцо блокує Україні майбутнє в ЄС і НАТО

Роберт Фіцо слідом за своїм угорським колегою Орбаном висловився проти євроінтеграції України, а також неодноразово лякав страшилками на кшталт "третьої світової" в разі введення військ НАТО в Україну або вступу України до НАТО.

Фіцо проти антиросійських санкцій

Словацький прем'єр регулярно нагадував громадськості, що не підтримує санкції проти Росії, оскільки вони нібито б'ють по гаманцю самих мешканців Словаччини. До речі, таку саму "пісню" співав інший "друг Путіна" - Віктор Орбан.

Гібридні атаки Росії на ЄС Іноземні розвідки припускають, що Росія розпочинає серію потужних гібридних атак на європейські країни, щоб підірвати позицію щодо війни в Україні та подальшу допомогу ЗСУ. Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант припускає, що серед варіантів, що розглядаються Москвою, - кібератаки на важливу інфраструктуру і порушення логістики. Все це відбувається напередодні виборів до Європарламенту.

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