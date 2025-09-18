Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

Рішення має значно полегшити надання соціальної допомоги та зменшити бюрократію.

Як держава об’єднає всі ключові реєстри / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна запускає централізовану систему, що об'єднає дані з десятків державних реєстрів

Інформацію зберуть з понад 20 державних баз, з даними про військовий облік, податки, власність, освіту, медичні записи

Верховна Рада ухвалила закон, який запускає створення Єдиної системи соціальної сфери. Вона має об’єднати всі державні електронні реєстри та бази даних, що стосуються соціального захисту громадян, у єдине інформаційне середовище, пише Судово-юридична газета.

Що передбачено законопроєктом №11377

Очікується, що у законопроєкті № 11377, розроблений Кабінетом Міністрів, йдеться про інтеграцію понад 30 реєстрів і сервісів.

відео дня

Туди увійдуть відомості про:

військовий облік;

сплату податків;

власність;

медичні записи; освіту; судові провадження;

факти домашнього насильства.

Це дозволить усунути дублювання соціальних виплат, зменшити кількість технічних помилок, а також запровадити "соціальну історію" кожного українця - повний перелік усіх отриманих ним форм державної допомоги.

Як відбуватиметься автоматизація процесів

Зазначається, що нова система спрямована на автоматизацію процесів у сфері соцзахисту, що має підвищити ефективність роботи, пришвидшити обробку документів і поліпшити якість обслуговування населення.

Також варто вказати, що вона стане обов’язковою для використання як органами місцевого самоврядування, так і центральними органами влади.

Що відомо про Єдиний соціальний реєстр

Ключовим елементом стане Єдиний соціальний реєстр, у якому зберігатиметься інформація про всіх одержувачів державної підтримки. Це допоможе централізовано вести облік, оптимізувати витрати та зробити надання послуг більш прозорим.

Раніше система соцзахисту спиралася на десятки застарілих реєстрів та програм, створених ще понад два десятиліття тому. Проблема полягала в тому, що вони часто не були узгоджені між собою і створювали бюрократичні труднощі.

Новий закон відкриває шлях до поступової інтеграції цих ресурсів у сучасну платформу, яка відповідатиме європейським стандартам цифрового врядування.

Верховна Рада України - що відомо про новини та рішення

Більше важливих новин:

Про джерело: Судово-юридична газета Судово-юридична газета (SUD.UA) — це українське спеціалізоване онлайн-видання, яке висвітлює новини судової системи, правові реформи, аналітику у сфері права та практику ЄСПЛ, надаючи професійний контент для юристів, суддів, адвокатів і всіх, хто цікавиться питаннями законодавства та правосуддя.

