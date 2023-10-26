"Друг Путіна" Фіцо заявив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що нехай краще Україна та держава-агресор РФ "ведуть переговори про мир".

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Фіцо заявив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України, pixabay.com

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні.

Про це він заявляв і під час виборчої кампанії, тепер повторив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі, передає Aktuality.

"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату", – сказав він.

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Прем'єр додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні досягнення, ніж в України".

Допомога Словаччині Україні

Лідер партії Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", ‒ сказав політик.

Президент країни Зузана Чапутова також заявила, що Словаччина може припинити надавати Україні військову допомогу.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, що буде за допомогою Словаччини та України.

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