"Подарунок Путіну": Словаччина передала Україні потужні САУ Zuzana-2

САУ Zuzana 2 передали Україні / @JaroNad

Ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2 прибули зі Словаччини в Україну для потреб ЗСУ.

Про це глава оборонного відомства Словаччини Ярослав Надь повідомив в Twitter.

"На честь 70-річчя ми піднесли ще один подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana 2 вже в Україні", - написав Надь.

За його словами, в майбутньому в Україну зі Словаччини прибуде "багато чого ще".

Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.

Побудована на колісному шасі TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;

Максимальна дальність стрільби 41 км.;

маса самохідки 32 т;

екіпаж складається з чотирьох осіб;

автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

Читайте ще: