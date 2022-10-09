"Подарунок Путіну": Словаччина передала Україні потужні САУ Zuzana-2

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь пообіцяв, що Братислава передасть Києву "багато чого ще".
Ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2 прибули зі Словаччини в Україну для потреб ЗСУ.
Про це глава оборонного відомства Словаччини Ярослав Надь повідомив в Twitter.
"На честь 70-річчя ми піднесли ще один подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana 2 вже в Україні", - написав Надь.
За його словами, в майбутньому в Україну зі Словаччини прибуде "багато чого ще".
Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.
Побудована на колісному шасі TATRA 8×8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;
- Максимальна дальність стрільби 41 км.;
- маса самохідки 32 т;
- екіпаж складається з чотирьох осіб;
- автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.
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Автор: Олексій Тесля