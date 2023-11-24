Словацький прем'єр назвав війну в Україні 'замороженим конфліктом'

Роберт Фіцо також заявив, що вважає за краще, щоб Росія та Україна сіли за стіл переговорів.

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Фіцо вважає війну в Україні "замороженим конфліктом" / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Прем'єр-міністр Словаччини, Роберт Фіцо, висловив свою позицію стосовно війни в Україні після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою у Празі. Фіцо назвав війну "замороженим конфліктом" і сказав, що надсилання зброї українським військовим не вирішить її. Про це повідомило видання Associated Press.

Фіцо цинічно охарактеризував війну в Україні як "заморожений конфлікт", вказавши на відсутність можливості вирішення ситуації шляхом постачання зброї ЗСУ. Після зустрічі він також заявив, що вважає за краще, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. Проте він не уточнив, як саме можна досягти цього.

Натомість прем'єр-міністр Чехії, Петр Фіала, підкреслив прихильність своєї країни до України. Він також додав, що Чехія постачає Україні важке озброєння та вказав, що існують різні погляди на деякі питання між Чехією та Словаччиною.

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"Безсумнівно, ми маємо різні погляди на деякі питання", — сказав Фіала.

У свою чергу, Фіцо підкреслив свою повагу до позиції Чехії, яка виступає за підтримку України. Щодо допомоги, Словаччина готова надати гуманітарну або іншу підтримку Україні, однак прем'єр відмовився їхати до Києва. Замість цього, він пообіцяв зателефонувати своєму українському колезі, Денису Шмигалю, для обговорення потреб країни перед настанням зими.

Позиція Словаччини щодо України

Варто зауважити, що Фіцо виступає проти санкцій ЄС щодо Росії та не задоволений можливим вступлм України до НАТО.

Нещодавно словацький прем'єр-міністр заявив, що Словаччина припинить постачання військової допомоги Україні. Країна буде "підтримувати мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права". Словаччина також обіцяє надсилати гуманітарну допомогу в Україну, але не військову.

Крім цього, Словаччина попередила, що ветуватиме будь-які нові санкції проти Росії, якщо вони будуть включати обмеження щодо російського ядерного палива. Міністр закордонних справ країни Юрай Бланар назвав включення російського палива "червоною лінією" для Словаччини. Він також додав, що Європейський Союз "явно прислухається до Словаччини в цьому питанні".

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