Скандальний прем'єр Словаччини Фіцо прибув до України: усі подробиці

Шмигаль 24 січня провів зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді.

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Шмигаль і Фіцо / Колаж Главред, скріншот із відео Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вранці 24 січня проводить зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний і практичний діалог", - написав прем'єрміністр України в Telegram.

Про що домовилися

Як повідомив Денис Шмигаль, на порядку денному - двосторонні відносини країни та підтримка європейських ініціатив.

відео дня

"Незважаючи на розбіжності, ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. Упевнений, що сьогоднішня зустріч із прем'єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - зазначив прем'єр.

Пізніше прем'єр України Шмигаль заявив, що зустріч завершилася і розповів про підсумки.

Він повідомив, що зі своїм колегою дійшли згоди з низки питань і мають конкретні домовленості:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Країни співпрацюватимуть у питанні постачання з боку словацької компанії техніки для будівництва оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні €50 млрд з боку ЄС.

Прем'єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Дивіться відео, як Фіцо прибув в Україну

Фіцо в Україні / скріншот

Що говорить Фіцо щодо війни в Україні

20 січня стало відомо про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з проросійським прем'єром Словаччини. За словами проросійського прем'єра Словаччини, він приїде в Україну з гуманітарною допомогою. На зустрічі Фіцо планує повідомити, що Словаччина не надаватиме військову допомогу Україні.

Проросійський прем'єр Словаччини заявив, що він проти членства України в НАТО, оскільки, на його думку, це може призвести до Третьої світової війни. Фіцо зазначив, що чинитиме опір цьому рішенню, доки впливатиме на політичну сцену країни, і готовий використовувати своє право вето.

Крім цього, Фіцо стверджує, що вторгнення Росії є адекватною реакцією на тиск України щодо вступу до НАТО. Він також заявив, що західні санкції та підтримка України не призведуть до знищення Росії і не допоможуть завершити війну.

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