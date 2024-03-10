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Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо: надихається Угорщиною

Яна Ставська
10 березня 2024, 18:39
У квітні в країні пройдуть президентські вибори. Імовірно, у крісло Чапутової сяде союзник Фіцо.
Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо: надихається Угорщиною
Чапутова визнала, що риторика Фіцо збігається з риторикою Віктора Орбана / Колаж Главреда, фото: Офіс президента

Президентка Словаччини Зузана Чапутова вважає, що уряд премʼєра Роберта Фіцо "надихається" проросійською риторикою Угорщини щодо України.

В інтервʼю Financial Times Чапутова висловила стурбованість, що уряд Фіцо, зокрема його "реформи" у сфері верховенства права, може ускладнити відносини Словаччини і керівництва ЄС, як це вже було з Угорщиною.

"Словаччину в наші дні достатньо часто порівнюють з Угорщиною. І здається очевидним, що цей уряд (Фіцо) надихається Угорщиною. Я думаю, що демократія зараз проходить перевірку", - відповіла Чапутова.

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Газета зауважує, що вже у квітні у країні пройдуть президентські вибори, найімовірніше, на них переможе союзник Фіцо Петер Пеллегріні, що зміцнить владу самого проросійського премʼєра.

Водночас Чапутова заявила, що не балатуватиметься на виборах, оскільки тривала робота у кріслі президента її "повністю виснажили". На виборах обіцяє голосувати за кандидата від ліберальної опозиції.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Фіцо симпатизує Росії

Відразу ж після повернення у кабінет прем'єра Словаччини Роберт Фіцо повернувся до проросійської повістки, неодноразово підкреслюючи, що його країна не постачатиме Україні зброю.

До цього Словаччина займалася передачами ЗСУ боєприпасів і радянських засобів ППО.

Сам Фіцо також потрапляв у скандали через антиукраїнські заяви, намагаючись посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Кремля. Разом з угорським прем'єром Віктором Орбаном він саботував європейські ініціативи щодо фінансового обмеження Росії через розв'язану війну проти України.

24 січня Роберт Фіцо відвідав Україну, щоправда - далі Ужгорода їхати відмовився. Там і зустрівся з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

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