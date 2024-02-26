Фіцо ввижаються плани НАТО і ЄС розмістити в Україні війська

Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі ініційованого Еммануелем Макроном "українського" саміту в Парижі видав заяву, що країни-учасниці НАТО готові ввести в Україну свої війська.
Словацького прем'єра цитує видання Pravda. За його словами, рішення може бути ухвалено після підписання двосторонньої угоди між НАТО і Україною. Свою гучну заяву глава уряду не підкріпив жодними доказами, пославшись на "засекречені матеріали".
"Ми ніколи не подамо пропозицію схвалити присутність словацьких військових в Україні в рамках двосторонньої угоди. Жоден солдат зі Словаччини не поїде в Україну", - сказав Фіцо.відео дня
Потім Фіцо знову повторив, що Словаччина не постачатиме Україні зброї, і поскаржився на Європу, оскільки в всіх укладених з Україною договорах нібито немає слова "мир" - тільки "війна".
Що потрібно знати про український саміт у Парижі?
Президент Франції Еммануель Макрон приймає ряд європейських лідерів і представників уряду для зустрічі по Україні в Парижі 26 лютого, повідомляє Reuters.
"Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч стане можливістю вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", – повідомили в Єлисейському палаці.
Французькі офіційні особи кажуть, що Макрон сповнений рішучості послати Москві повідомлення про те, що в Європі немає "втоми від України", незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки США.
Фіцо симпатизує Росії
Відразу ж після повернення у кабінет прем'єра Словаччини Роберт Фіцо повернувся до проросійської повістки, неодноразово підкреслюючи, що його країна не постачатиме Україні зброю.
До цього Словаччина займалася передачами ЗСУ боєприпасів і радянських засобів ППО.
Сам Фіцо також потрапляв у скандали через антиукраїнські заяви, намагаючись посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Кремля. Разом з угорським прем'єром Віктором Орбаном він саботував європейські ініціативи щодо фінансового обмеження Росії через розв'язану війну проти України.
24 січня Роберт Фіцо відвідав Україну, щоправда - далі Ужгорода їхати відмовився. Там і зустрівся з главою українського уряду Денисом Шмигалем.
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