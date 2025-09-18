Рус
У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт Міддлтон

Олена Кюпелі
18 вересня 2025, 11:43оновлено 18 вересня, 12:53
Дональд Трамп розсипався в компліментах Кейт Міддлтон під час візиту до Англії.
Трамп зізнався Кейт Міддлтон
Трамп зізнався Кейт Міддлтон / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

  • Який вигляд мала Кейт Міддлтон
  • Що їй сказав Трамп

Президент Трамп був у захваті від краси Кейт Міддлтон під час свого державного візиту в середу.

Принцеса Уельська і принц Вільям привітали президента Сполучених Штатів і його дружину, першу леді Меланію Трамп, на території Віндзорського замку під час державного візиту лідера США до Великої Британії.

Потискаючи один одному руки, Трамп сказав усміхненій Міддлтон: "Ти прекрасна, така прекрасна", пише Page Six.

Потім обидві пари попрямували до Віндзорського замку. Вільям поклав руку на спину дружини, щоб допомогти їй.

Подивитися фото офіційної зустрічі лідерів двох країн можна подивитися тут

Там їх зустріли король Карл III і його дружина, королева-консорт Камілла.

Під час візиту Міддлтон була одягнена в темно-червоне пальто з відповідним капелюхом і коричневі туфлі-човники, а Вільям - у довге чорне пальто і темно-сині штани.

Тим часом Трамп і Меланія продемонстрували єдність, одягнувши темні костюми зі сливовими акцентами. Перша леді була одягнена в крислатий капелюх темного відтінку, який Трамп поєднував з фіолетовою краваткою.

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

