Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

Створення блоку поза Альянсом - це лише питання часу.

https://glavred.net/war/ukraina-so-stranami-nato-mozhet-sozdat-otdelnyy-blok-dlya-zashchity-neba-ekspert-10699145.html Посилання скопійоване

Літаки союзників України можуть брати участь у відбитті ворожої атаки / U.S. Air Force, Міноборони РФ

Що сказав Криволап:

Створення безпольотної зони можливе у три способи

Країни НАТО будуть обирати варіант, який би не був проявом ескалації

Члени Альянсу можуть створити окремий блок для захисту неба

Польща запропонувала країнам НАТО створити над Україною безпольотну зону. Мова йде про виняткові дії над Україною. Їх можуть реалізувати трьома різними варіантами.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

відео дня

Які варіанти можуть розглянути союзники України

Перший варіант полягає в тому, що літаки та інше озброєння будуть залишатися поза межами України, і НАТО намагатиметься діяти з того боку кордону.

"Це досить слабкий варіант, тому що балістичні ракети можна збивати максимум на 25 км від кордону в кращих умовах, а аеродинамічні цілі - до 160 км (наприклад, за допомогою систем Patriot). Можна підтягнути додаткові комплекси Patriot, NASAMS, IRIS-T тощо. до польського кордону, але ефект буде обмеженим. Про літаки взагалі нема про що говорити, тому що збивати аеродинамічні цілі ракетами великої дальності сенсу немає", - пояснив експерт.

Patriot / Інфографіка: Главред

Другий варіант полягає в тому, щоб літаки НАТО залітали у зону, в якій їх не можуть дістати російські системи ППО, що приблизно 100-150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Таким чином іноземні борти будуть виконувати завдання зі знищення крилатих ракет і безпілотників.

"І третій варіант – літаки заходять ще глибше та виконують завдання не лише над Україною, а й поширюють свої дії на територію Росії", - зазначив Криволап.

Який із варіантів найбільш реальний

Серед усіх варіантів союзники зараз, найімовірніше, розглядають як оптимальний саме другий, хоча раніше він би вважався ескалацією та проявом агресії.

"Що ж до третього варіанта, тобто дій безпосередньо проти Росії, то вважаю, що рано чи пізно вони теж відбудуться, але не скоро і точно не відразу. Тому зараз я оцінюю його ймовірність як дуже низьку", - додав експерт.

Як ще можуть захищати небо над Україною країни НАТО

Однак є ще один можливий сценарій, який полягає в створенні окремого блоку, який би забезпечував захист від півночі до півдня. І якщо його не почнуть формувати вже зараз, то принаймні його обговорюватимуть, щодо нього консультуватимуться, обмінюватимуться думками. Рано чи пізно такий блок все ж таки треба буде створити.

Дивіться відео про допомогу країн НАТО у збитті повітряних цілей над Україною:

Що найголовніше, він аж ніяк не буде суперечити блоку НАТО, адже будь-яка країна, яка входить до НАТО, може створювати разом з іншими державами власні військові союзи, об'єднання тощо.

Безпольотна зона над Україною - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після нальоту російських дронів на Польщу, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова консультувати польських партнерів та ділитися власним досвідом щодо збиття повітряних цілей РФ.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід розглянути можливість перехоплення таких дронів та ракет уже в повітряному просторі України.

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап заявив, якщо навіть таке рішення приймуть країни НАТО, виникне питання щодо ефективності допомоги західних союзників.

Більше новин:

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред