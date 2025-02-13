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Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

Віталій Кірсанов
13 лютого 2025, 21:57
394
Спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в Чехії задумано як спосіб мотивувати українців до подальшої інтеграції в чеське суспільство.
біженці
Чехія дозволить українцям залишитися назавжди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Іноземець повинен мати річний дохід мінімум 18 480 євро
  • Іноземець повинен відповідати двом іншим ключовим критеріям

Українські біженці, які хочуть залишитися в Чехії, у 2025 році можуть змінити свій офіційний статус із тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Про це повідомляє Schengen News.

Однак, схоже, що скористатися такою можливістю зможуть лише достатньо забезпечені біженці. Адже для отримання дозволу на постійне проживання в Чехії іноземець повинен мати річний дохід 440 000 крон брутто (18 480 євро) або більше. Тобто мінімум 1,5 тисячі євро на місяць.

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Також іноземець має відповідати двом іншим ключовим критеріям - проживати в Чехії щонайменше два роки та не отримувати фінансову допомогу принаймні пів року.

Спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці задумано як спосіб мотивувати українців до подальшої інтеграції в чеське суспільство. Особливо тих біженців, які вже є самодостатніми та достатньо адаптованими для того, щоб не потребувати захисного статусу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, після початку повномасштабного російського вторгнення тимчасовий захист у цій країні отримали загалом 396 700 біженців, зокрема 96,7 тис. дітей і 17,6 тис. осіб, старших за 65 років.

Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови
Інфографіка Главред

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим фактором досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Напередодні повідомлялося, що в Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива виходить від мера Варшави Рафала Тшасковського.

Раніше стало відомо, що в Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину і виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

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