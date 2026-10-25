Камалія з'явилася на романтичному фото зі своїм чоловіком і написала про кохання

Коротко:
- Про яке кохання заговорила Камалія
- З ким вона з'явилася на вечірньому фото
Популярна співачка Камалія, яка нещодавно вперше за довгий час з'явилася на публіці в компанії нового чоловіка, з'явилася в компанії свого колишнього чоловіка і написала про кохання.
Щоправда, допис, який вона опублікувала в Instagram, присвячений не Мухаммаду Захуру, а улюбленому місту Львову.
"Львів - місто мого дитинства, юності та незабутніх спогадів! Десять років мого життя пов’язані зі Львовом. Тут я навчалася в школах № 68, 86, 84 та 77, де й закінчила 11 класів. Закінчила музичні школи № 6 та № 1, навчалася у студії академічного вокалу. А ще з відзнакою закінчила медичний коледж і навіть мала направлення на навчання до Львівського медичного університету. Я могла стати лікарем, але обрала музику, якій вирішила присвятити своє життя. А потім поїхала до Києва, щоб продовжити навчання в університетах", - згадує Камалія.
За її словами, це місто назавжди залишиться особливим у її серці.
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Про особу: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".
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