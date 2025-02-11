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Без роботи – без допомоги: у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки

Руслана Заклінська
11 лютого 2025, 21:20
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Нові умови стосуються всіх іноземців, які легально постійно проживають в Польщі.
Без роботи – без допомоги: у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки
Українці можуть втратити допомогу на дітей у Польщі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Польщі обмежують право на виплати на дітей для іноземців
  • Отримати допомогу зможуть лише ті, хто офіційно працює в країні

Уряд Польщі змінює правила надання допомоги на дітей для іноземців. На виплати зможуть претендувати лише ті біженці та іммігранти, які офіційно працюють у країні. Про це повідомляє Euractiv.

Впродовж останніх восьми років щомісячна допомога на дітей у розмірі 800 злотих (191 євро) надавалася всім іноземцям, які мали право на легальне проживання у Польщі. Її надавали не лише громадянам країн ЄС, а й українцям, білорусам, в’єтнамцям і росіянам. У 2024 році таку допомогу отримували понад 509 тисяч іноземних дітей.

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Згідно з чинними правилами, іноземці можуть отримувати допомогу на дітей, якщо мають карту перебування з позначкою "доступ до ринку праці". При цьому фактичне працевлаштування не є обов’язковим – головне, щоб заявник легально проживав у Польщі разом із дітьми, а не перебував у країні тимчасово.

Новий закон, який ще має ухвалити парламент, передбачає, що тепер для отримання виплат заявник обов’язково повинен працювати в Польщі. Це значно звузить коло іноземців, які можуть претендувати на соціальну допомогу.

Політичний контекст

Ідея скорочення виплат з’явилася після заяви мера Варшави Рафала Тшасковського, кандидата у президенти від "Громадянської платформи". Він закликав надавати допомогу лише тим, хто працює та платить податки.

Прем'єр-міністр Дональд Туск підтримав цю пропозицію. Тому тепер уряд Польщі розробляє конкретний механізм її реалізації.

Суперечки навколо змін

Втім, не всі політики підтримують такі зміни. Депутат від партії "Польща 2050" Міхал Кобоско наголосив, що українськими дітьми часто опікуються непрацездатні матері-одиначки або бабусі й дідусі, тому скорочення виплат може вдарити по найвразливіших. Його підтримав депутат від лівих Кшиштоф Шмішек, який назвав ініціативу "ходом, спрямованим на отримання громадської підтримки в президентській кампанії".

Попри це, більшість поляків підтримує обмеження соціальних виплат для іноземців, про що свідчать останні соцопитування.

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Як повідомляв Главред, українських біженців у Польщі, які не працюють і не сплачують податки, можуть позбавити соціальних виплат. Ініціативу висунув мер Варшави Рафал Тшасковський, а прем'єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею та заявив, що уряд розгляне це питання.

Крім того, українські чоловіки призовного віку, які проживають у Польщі, почали отримувати підроблені листи з вимогою з’явитися до мобілізаційного пункту для служби в ЗСУ. Листи нібито розсилало польське Управління у справах іноземців, однак відомство спростувало свою причетність та заявило, що це інформаційна провокація.

Також Польща посилить заходи щодо іноземців, які вчиняють злочини. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що порушників негайно депортуватимуть. Він доручив розробити план швидкого реагування, а нові заходи почнуть діяти вже найближчими днями.

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Що відомо про Euractiv?

Euractiv — європейський новинний веб-сайт, присвячений політиці ЄС, заснований у 1999 році французьким медіа-видавцем Крістофом Леклерком. Його штаб-квартира та центральна редакція знаходяться в Брюсселі, а інші офіси – у Парижі та Берліні, пише Вікіпедія.

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