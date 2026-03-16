"Буде дуже погано для майбутнього НАТО": Трамп погрожує союзникам через війну в Ірані

За словами американського президента, союзники мають діяти спільно для захисту Ормузької протоки.

Головне з новини:

Трамп вимагає участі союзників у безпеці Ормузької протоки

США попереджають про ризики для НАТО

За словами Трампа, Китай теж має долучитися до захисту Ормузу

Президент США Дональд Трамп різко звернувся до партнерів Вашингтона, заявивши, що небажання союзників долучитися до захисту Ормузької протоки може мати серйозні наслідки для майбутнього Північноатлантичного альянсу. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Трамп підкреслив, що саме Європа та Китай найбільше залежать від стабільного транспортування нафти з Перської затоки, тоді як США, за його словами, менш вразливі до можливих перебоїв. Він нагадав, що через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти, і її безпека має бути спільним пріоритетом.

"Якщо не буде відповіді або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО", - наголосив Трамп.

Президент США також заявив, що готовий відкласти запланований саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб посилити тиск на Пекін. За його словами, Китай отримує до 90% імпортованої нафти саме через Ормузьку протоку, тому має брати активнішу участь у її захисті.

Трамп закликав союзників направити мінні тральщики та військові підрозділи до району іранського узбережжя, щоб протидіяти можливим загрозам. Він стверджує, що останні удари США та Ізраїлю суттєво послабили військові можливості Ірану.

"У них немає ні флоту, ні ППО, ні ВПС, усе зникло. Єдине, що вони можуть зробити - створити невеликі проблеми з мінами", - сказав президент США.

Водночас Трамп попередив, що Вашингтон готовий завдати нових ударів по острову Харг та інших елементах іранської нафтової інфраструктури, якщо ситуація загостриться.

Коментуючи можливу підтримку Ірану з боку Росії, яка нібито могла передавати Тегерану супутникові дані, Трамп відповів ухильно, зазначивши, що США також допомагали Україні значними фінансовими та матеріальними ресурсами.

Позиція НАТО щодо операції США в Ірані

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Альянс не залучений до спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану, проте серед країн-членів переважає підтримка дій, спрямованих на стримування ядерних і ракетних можливостей цієї держави.

Пояснюючи позицію щодо можливого застосування статті 5, він додав, що Альянс свідомо уникає конкретики щодо умов її активації.

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та Китай надають Ірану військову підтримку. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Водночас американські удари по острову Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, практично знищили більшу частину цієї території. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська можуть завдати нових атак, зазначивши, що це може відбутися навіть "для розваги".

Тим часом голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема постачання безпілотників, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів з боку Тегерана.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

