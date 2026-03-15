"Можемо завдати удару для розваги": гучна заява Трампа про війну

Марія Тупік
15 березня 2026, 11:33
Трамп заявив, що вони повністю знищили острів Харг, але можуть завдати по ньому ще кілька ударів.
Трамп, Іран
Трамп розповів про війну в Ірані

Головне:

  • Що заявив Трамп про війну в Ірані
  • Який удар задумав Трамп

Американські атаки на острів Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, "повністю знищили" більшу частину острова. Президент США Дональд Трамп різко заявив, що його війська можуть завдати ще ударів, але тільки "для розваги".

Заява Трампа пролунала після того, як 14 березня Центральне командування США заявило, що завдало "точних ударів" по 90 військових цілях на острові Харг, "зберігаючи при цьому нафтову інфраструктуру".

"Ми повністю знищили острів Харг, але можемо завдати по ньому ще кілька ударів просто заради розваги", — сказав президент США в телефонному інтерв'ю NBC News.

Припинення війни з Іраном

Трамп заявив, що не готовий укласти угоду про припинення війни з Іраном, хоча влада цієї країни нібито продемонструвала готовність зробити цей крок.

"Умови ще недостатньо хороші", — сказав Трамп, не уточнивши, яких саме умов він очікує.

Також він зазначив, що працює з іншими країнами над планом безпечного судноплавства в Ормузькій протоці на тлі зростання світових цін на нафту, і відкинув занепокоєння американців щодо зростання цін на бензин.

'Можемо завдати удару для розваги': гучна заява Трампа про війну

Удари по Ірану — останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про джерело: NBC News

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

