"Україна втягнулася у війну": Іран пригрозив Києву ударами

Україна перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, заявили в Тегерані.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vtyanulas-v-voynu-iran-prigrozil-kievu-udarami-10748942.html Посилання скопійоване

Іран пригрозив Києву ударами

Коротко:

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерана. Пост із погрозами Ібрагім Азізі оприлюднив на платформі Х.

"Надаючи ізраїльському режиму підтримку за допомогою безпілотників, невдала Україна фактично втягнулася у війну і, згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", – зазначив Азізі. відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Цю заяву в соцмережі іранський високопоставлений чиновник зробив сьогодні, 14 березня. Аналогічну заяву він продублював в інтерв'ю Iran International.

"Дії України щодо надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять всю територію України, відповідно до Статуту ООН, законною і обґрунтованою ціллю для Ісламської Республіки", – заявив Азізі.

Україна поки що не коментує ці погрози.

Варто зазначити, що напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати та країни Перської затоки звернулися до України за допомогою у протидії іранським дронам. Глава держави додав, що Київ готовий надати експертну допомогу та поділитися досвідом військових.

Як повідомляв Главред, Румунія потенційно може стати учасником військового протистояння на Близькому Сході. Сполучені Штати звернулися до Бухареста з проханням розмістити додаткові сили та авіацію на одній з авіабаз на сході країни для подальшого можливого використання в операції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Водночас радники Дональда Трампа рекомендують йому розробити стратегію виходу з конфлікту з Іраном. Це відбувається на тлі зростання цін на нафту та побоювань, що затяжна війна може мати негативні політичні наслідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред