У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

За словами генсека НАТО, сили блоку залишаються готовими захищати територію Альянсу.

Генсек НАТО зробив заяву щодо застосування статті 5 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

НАТО не долучається до операції США

Союзники підтримують удари по іранських ядерних та ракетних потужностях

Альянс схвалює стримування ядерних і ракетних загроз

НАТО не залучене до спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану, однак серед країн-членів Альянсу переважає підтримка дій, спрямованих на стримування ядерних і ракетних можливостей цієї держави.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у коментарі Newsmax наголосив, що сили блоку й надалі залишаються готовими захищати територію Альянсу. Він окремо нагадав про нещодавній інцидент у Туреччині, де ракета, що становила загрозу, була перехоплена та знищена системами ПРО НАТО.

Пояснюючи позицію щодо можливого застосування Статті 5, Рютте підкреслив, що Альянс свідомо уникає конкретики щодо умов її активації.

"З вагомих причин ми завжди залишатимемося дуже неоднозначними щодо того, коли саме задіюється Стаття 5. Ми зберігаємо цю невизначеність, тому що не хочемо робити наших ворогів, наших противників, хоч на дещицю обізнанішими", – пояснив він.

За словами генсека, у разі ухвалення рішення про введення Статті 5 НАТО одразу публічно повідомить про це. Він наголосив, що йдеться не лише про політичний сигнал, а й про реальну готовність військових структур. Рютте зазначив, що Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, вище військове керівництво та всі військовослужбовці блоку працюють над тим, щоб гарантувати захист кожного дюйма території Альянсу.

Він підкреслив, що НАТО водночас демонструє повну солідарність із партнерами на Близькому Сході, які стикаються з невибірковими атаками. За його словами, країни регіону - від ОАЕ та Бахрейну до Кувейту й Оману - можуть розраховувати на підтримку, а він особисто перебуває з ними у постійному контакті, щоб забезпечити необхідну допомогу для їхньої безпеки.

Рютте також нагадав, що раніше вже заявляв: сили НАТО не братимуть участі у спільній військовій операції США та Ізраїлю проти Ірану, але Альянс уважно стежить за розвитком ситуації та координує позиції з партнерами.

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами.

Ці стандартні відповіді Росії продовжують підкреслювати обмеженість її можливостей підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія має намір залучити українських спеціалістів для допомоги країнам Перської затоки у посиленні захисту від іранських безпілотників. Про такі плани повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер.

Крім того, після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що рішення про початок масштабної військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп ухвалив після тривалого тиску з боку ключових партнерів Вашингтона на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю та Саудівської Аравії, йдеться у матеріалі The Washington Post.

