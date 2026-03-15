В Ірані несподівано підставили Путіна перед Трампом - офіційна заява

Іран заявив про військову допомогу від РФ та Китаю і посилив напруженість у районі Ормузької протоки, яка є одним ключових маршрутом постачання нафти.

В Ірані несподівано підставили Путіна перед Трампом - що сказали

В Ірані офіційно визнали, що Росія та Китай надають їм військову допомогу у війні проти Ізраїлю та США

Водночас Ормузька протока нібито є не повністю перекритою

Країна-агресорка Росія та Китай надають військову допомогу Ірану. Про це офіційно заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю телеканалу MS NOW, передає Politico.

Глава іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай є стратегічними партнерами Тегерана у протистоянні зі США та Ізраїлем. За його словами, Іран підтримує з цими державами тісну співпрацю в політичній, економічній і навіть військовій сферах.

"У минулому ми тісно співпрацювали, і ця співпраця триває й досі, зокрема й у військовій сфері", — сказав він.

Арагчі також прокоментував ситуацію навколо Ормузької протоки — одного з ключових морських маршрутів між узбережжями Ірану та Оману, через який транспортується приблизно п’ята частина світових обсягів нафти й газу. Через зростання напруженості в цьому регіоні ціни на нафту піднялися понад 100 доларів за барель, що створює ризики економічної нестабільності у світі.

Арагчі заявив, що протока закрита для танкерів і суден країн, які Іран вважає своїми противниками, зокрема тих, хто, на його думку, бере участь у атаках проти Ірану або підтримує їх. Він також повідомив про ракетні обстріли з боку Ірану по країнах Перської затоки, які є важливими постачальниками енергоресурсів на світові ринки. Водночас, за його словами, Ормузька протока не є повністю перекритою — обмеження стосуються лише американських та ізраїльських суден і танкерів, тоді як для інших вона залишається відкритою.

У п’ятницю, 13 березня, президент Дональд Трамп уперше за тривалий час допустив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, ймовірно, допомагає Ірану у війні проти Ізраїлю та США. До цього, глава Білого ждому вперто відмовлявся визнавати інформацію ЗМІ щодо того, що Росія допомагає Ірану та навіть скандалив через це з журналістами.

"Я думаю, і він (Путін, - ред.), мабуть, вважає, що ми допомагаємо Україні, так?" — сказав Трамп.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія передає Ірану розвідувальні дані про можливі цілі для атак на американських військових на Близькому Сході. Це може свідчити про опосередковану участь ще одного серйозного противника США у війні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на трьох поінформованих чиновників, які погодилися говорити на умовах анонімності через чутливість теми.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить жодних ознак того, що Росія допомагає Ірану під час американсько-ізраїльської операції на його території.

Тим часом загострення ситуації на Близькому Сході спричинило різке зростання світових цін на нафту, що може бути вигідним для Росії. Керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що обсяги доходів Кремля значною мірою залежатимуть від позиції європейських країн.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

