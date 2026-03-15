Трамп надіслав сигнал світові щодо Росії - у Зеленського назвали неприємний нюанс

Санкції проти Росії мають бути посилені, адже побоювання щодо їх впливу на світові енергетичні ринки можуть зменшити їхню ефективність, вказав Власюк.

Ціни на нафту - Трамп надіслав сигнал світові щодо Росії, в чому ризики

Зняття санкцій на російську нафту дозволяє додатково заробляти їй 150 мільйонів доларів на день

Громадяни країн Заходу не підтримують послаблення санкцій

Дії Трампа дають світові хибний сигнал

На тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів. Водночас спроба стабілізувати ринок за рахунок збільшення пропозиції російської нафти виглядає не найбільш очевидним кроком. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ексклюзивному коментарі Главреду.

За його словами, оцінки про приблизно 150 мільйонів доларів додаткових доходів для Росії після зняття санкцій щодня виглядають доволі реалістичними. Він також зазначив, що нині в морі перебуває близько 100 мільйонів барелів російської нафти, на які поширюється тимчасове звільнення від санкцій США.

"Відповідно, Росія може отримати значні додаткові кошти, і, очевидно, така ситуація Україні не подобається. Водночас ми цінуємо ті санкції, які вже запроваджені, і сподіваємося, що вони загалом залишатимуться чинними та не будуть скасовані. Щодо того, чи досягне це рішення своєї мети — зниження світових цін на нафту, — то, на мою думку, існують більш ефективні методи впливу на ціни", - розповів він.

Власюк додав, що раніше американські партнери публічно закликали Україну утримуватися від окремих дій силового характеру через побоювання щодо можливого впливу на енергетичні ринки, зокрема на ринки нафти та нафтопродуктів. Це свідчить про те, що під час ухвалення рішень постійно враховується фактор стабільності енергетичних ринків.

Водночас, за його словами, ще від початку запровадження санкцій проти російського енергетичного сектору існувало певне обмеження, пов’язане з небажанням допустити різке скорочення обсягів російської нафти на світовому ринку.

"Однак якщо постійно боятися такого сценарію, то санкції неминуче матимуть обмежений вплив. На мою думку, цього не варто надмірно остерігатися. Санкції – це, в першу чергу, про справедливість, і вони передусім мають давати максимальний ефект упродовж тривалого часу. У довгостроковій перспективі це значно ефективніше, ніж тактика "крок уперед — пів кроку назад"", - наголосив він.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що існують альтернативні способи впливу на світові ціни на нафту. Зокрема, нинішня напружена ситуація навколо Ормузької протоки, яка створює ризики для постачання енергоресурсів і сприяє зростанню цін, могла б вирішуватися насамперед через безпекові заходи безпосередньо в цьому регіоні. На його думку, спроби стабілізувати ринок шляхом збільшення пропозиції російської нафти не виглядають найбільш очевидним рішенням.

Власюк також наголосив, що уряди різних країн змушені враховувати громадську думку. У цьому випадку вона, за його словами, досить однозначна — йдеться не лише про підтримку збереження санкцій проти Росії, а й про їх посилення. Він зазначив, що за результатами одного з опитувань близько 75% громадян США виступають саме за жорсткіші санкції щодо РФ. На його думку, це пояснюється прагненням продемонструвати сильну позицію та наблизити мир в Україні, адже лише під тиском суворих обмежень Росія може бути зацікавлена у конструктивній участі в мирних переговорах.

"Тому мене не дивує та критика, яка зараз звучить як від країн ЄС, так і всередині США. Більше того, я розумію, що такі поступові кроки можуть бути сприйняті як послаблення санкцій проти Росії. Навіть якщо йдеться про тимчасові рішення або обмежене коло питань, сам факт таких кроків може створювати враження, що санкційний режим поступово слабшатиме. І це дуже хибний сигнал. Ми переконані, що санкції проти Росії нині мають лише посилюватися. Ми багато працюємо з партнерами, щоб це відбувалося, і докладаємо до цього значних зусиль. І було б значно легше, якби всі партнери рухалися в одному напрямку — у бік посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, а не його послаблення", - резюмує він.

Тіновий флот РФ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в економіці Росії - думка експерта Як писав Главред, у Росії швидко погіршується економічна ситуація. Однією з головних причин є внутрішні чинники, зокрема значне підвищення податків. Водночас на економіку РФ негативно впливають і зовнішні фактори. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Йдеться передусім про санкції США та Європейського Союзу, які продовжують запроваджуватися проти Росії та мають накопичувальний ефект. За словами експерта, вони не лише обмежують можливості країни-агресора вести війну, а й поступово підривають її економіку. На тлі цих процесів у Росії зростає дефіцит, що автоматично провокує різке підвищення цін. Подорожчання продуктів також підсилюється збільшенням податкового навантаження. У результаті формується подвійний ефект: внутрішні та зовнішні фактори одночасно прискорюють деградацію російської економіки й розкручують інфляцію. "Так звана "огіркова криза" в Росії – це лише образ. Справа в тому, що саме на огірки ціни зросли найбільш істотно. Огірок – продукт, який раніше вважався загальнодоступним і дешевим – в Росії стрімко злетів у ціні, ставши дорожчим за екзотичні овочі та фрукти, які везуть за тисячі кілометрів. Самі росіяни називають продовольчу кризу "огірковою", проте мова йде про подорожчання не тільки огірків – криза охоплює практично весь спектр продуктів харчування, стрімко дорожчає все", - зауважив Новак.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне завершити війну Росії проти України та після цього відновити торговельні відносини з Росією. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час мітингу в Північній Кароліні. За його словами, Трамп розраховує на нормалізацію відносин із Москвою після завершення бойових дій.

Водночас адміністрація Трампа розглядає варіант послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стримати можливе різке зростання світових цін на енергоносії на тлі конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на три поінформовані джерела.

Таке рішення викликало критику в США. Зокрема, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко відреагував на тимчасовий дозвіл продавати російську нафту, завантажену на танкери до 12 березня 2026 року. У коментарі для The Independent він назвав Дональда Трампа "цуценям" кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права. У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі. У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером. У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві. З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції. Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту. У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року. У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України. З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

