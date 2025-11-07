Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

Ольга Стефанишина розкрила деталі переговорів Києва і Вашингтона.

Ольга Стефанишина розповіла, як тривають переговори щодо "Томагавків" / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Україна переживає важкий період через атаки РФ на енергетику

Київ веде позитивні переговори з Вашингтоном

Переговори охоплюють не лише Tomahawk, а й інші типи ракет ближньої та дальньої дії

Україна веде зі Сполученими Штатами Америки "позитивні" переговори про придбання ракет Tomahawk та іншої зброї дальньої дії. Про це заявила посол України у США Ольга Стефанишина.

"Обговорення ще тривають, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання великих військових можливостей у США. Це не лише Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно", - сказала дипломат в ефірі телепрограми Balance of Power.

Як пише Bloomberg, заяви Стефанишиної пролунали після того, як глава Білого дому Дональд Трамп дав зрозуміти, що не розглядає можливості відправки Tomahawk в Україну.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Стефанишиній поставили запитання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України впродовж останніх тижнів. Своєю чергою, посол зазначила, що "це дуже важкий період для України", оскільки країна працює над тим, щоб отримати "більше засобів протиповітряної оборони".

Вона додала, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйматися як "щось, що дає їм (росіянам - ред.) зелене світло для нарощування своїх можливостей".

Постачання ракет Tomahawk Україні - останні новини

За даними CNN, Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності Томагавк, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Водночас остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа.

Як повідомляв Главред, поки остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, однак стурбований питаннями безпеки США.

3 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, він може "змінити рішення", але поки що його відповідь: "ні".

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що Україна все ще може отримати далекобійні ракети американського виробництва типу Tomahawk. Це станеться, якщо санкції проти Росії не спрацюють.

Чи наважиться Трамп на передачу Томагавків Києву: думка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що ймовірність постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk є способом тиску на Росію.

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - сказав експерт у коментарі Главреду.

Він не виключає, що якщо ставлення Трампа стане критичним або він відчує розчарування, тоді можуть з'явитися ризики: затримки з поставками озброєння або навіть посилення його симпатій до Володимира Путіна.

