Patriot і Tomahawk: Зеленський розповів про нові поставки зброї в Україну

Віталій Кірсанов
20 жовтня 2025, 10:56
214
Україна готує контракт на закупівлю 25 комплексів Patriot.
Зеленський розповів про нові поставки зброї в Україну
Зеленський розповів про нові поставки зброї в Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Що сказав Зеленський:

  • З американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО
  • Трамп не хоче ескалації з РФ

Україна щороку отримуватиме системи протиповітряної оборони Patriot і з цього приводу вже готується відповідний контракт. Про це під час зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Він стверджує, що з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО.

"Ми готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста, але довготривала", - зазначив Зеленський.

За його словами, у межах цього процесу виконано велику роботу: минулого тижня потрібні зустрічі готували прем'єрка Юлія Свириденко, глава ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умеров.

Важливо, що відразу отримати всі системи складно через чергу з країн, які вже уклали контракти з виробником. Тому на сьогодні Україна намагається помінятися з деякими замовниками місцями.

"Ці 25 систем ми будемо отримувати щорічно, різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги", - пояснив президент.

Зеленський нагадав, що деякі країни Європи мають власні системи Patriot, які належать армії США. Україна згодна отримати ці системи замість нових, на які розмістить замовлення.

"Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є в цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти - щоб ми їх отримали", - додав президент.

Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки"

Зеленський також повідомив, що Путін зателефонував Трампу минулого тижня через риторику американського лідера про постачання далекобійних ракет Tomahawk Україні.

"Так, через "Томагавки", через риторику президента Трампа про "Томагавки", - сказав Зеленський.

Водночас президент України зазначив, що Трамп не хоче ескалації з РФ доти, доки не зустрінеться з ними.

Також, за його словами, очевидно, що РФ боїться рішення про постачання Україні Tomahawk.

"Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок уперед, росіяни розуміють, що я домовлюся в Європі про "Томагавки" і про іншу необхідну зброю", - підкреслив Зеленський.

Ефективність Patriot знизилася: думка експерта

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомив, що російська окупаційна армія модернізувала свої ракетні комплекси для пуску балістичних боєприпасів, що суттєво посилило їхні бойові можливості. Зокрема йдеться про "Іскандер-М" і про "Кинджали", адаптовані для запуску з винищувачів МіГ-31 - це збільшує швидкість польоту ракет і робить їх набагато важчою мішенню.

Позиція Трампа щодо ракет Tomahawk

17 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ракети "Томагавк" залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів.

"Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні та ефективні, але нам вони також потрібні. Тому що з цим робити - невідомо", - сказав Трамп.

Він додав, що ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам не була схвально сприйнята Росією.

Віце-президент Америки Джей Ді Венс заявив, що остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk ще не ухвалено. США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.

Patriot і Tomahawk: Зеленський розповів про нові поставки зброї в Україну
Інфографіка: Главред

Переговори Трампа і Путіна та саміт в Угорщині - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

Розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні зустрічі президентів України і США 17 жовтня, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Інші новини:

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

