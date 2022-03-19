Без перемоги над Україною Путін стане труною: Пономарьов спрогнозував дії президента РФ

Путін не зможе перемогти Україну військовим шляхом / Reuters

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну потрібна перемога у війні проти України за всяку ціну, тому він буде продовжувати просто знищувати українські міста. Але перемогти господар Кремля вже не зможе.

Таку думку в інтерв'ю виданню Новое время озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

"Військовим шляхом він ніяк не зможе перемогти. Напевно, вони будуть намагатися використовувати Захід як певних миротворців, які будуть упродовж певного часу погоджуватися з перемир'ям. Але питання: яке це перемир'я - короткострокове або довгострокове? Чи означає це, що армія залишатиметься на своїх позиціях? Чи буде вона кудись відведена? Наприклад, на ті позиції, які існували до початку цього вторгнення. Це все дуже великі питання. Але Путіну потрібна перемога. Без неї він просто буде труною. Це буде скоро", - сказав Пономарьов.

Російський опозиціонер додав, що війна в Україні "поставить останню крапку в житті сучасної Росії".

"Після цього ми будемо знати зовсім іншу країну, якщо вона залишиться єдиною, що не повністю очевидно. Я багато разів говорив, що ключ до свободи Росії, до змін Росії, до краху путінізму знаходиться в Україні. Зараз ми бачимо це", - сказав Пономарьов.

Він не виключає, що в перспективі РФ чекає розпад на окремі держави. У цьому випадку Україні також загрожує небезпека.

"Тому що це визначає потенційну дуже високу нестабільність на українських кордонах: якщо Росія буде розпадатися, може бути і громадянська війна між окремими країнами, і це також впливатиме на Україну. Але гірше, ніж зараз, на мій погляд, не буде. Головне, щоби путінізм зник, щоби ці зміни відбулися. Зрештою, Росія буде і вільною, і демократичною країною, як одна або багато частин, але, як і Україна, потрапить до складу Європейського Союзу. Я в цьому повністю переконаний", - резюмував політик.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже імовірно. Путіна можуть вбити українські чи західні військові, хтось із його оточення чи самі росіяни.

Інші новини: