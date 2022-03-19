Війна закінчиться поверненням Криму і Донбасу, Путін цього не переживе – російський політолог

Війна закінчиться поверненням Криму і Донбасу, впевнений російський політолог Андрій Зубов/ УНІАН

Закінчення війни ознаменується тим, що Україна поверне собі окуповані частини Донецької та Луганської областей, а також Крим.

Для Росії це означатиме закінчення путінського режиму. Таку думку висловив російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов в ефірі 24 каналу.

"Війна не закінчиться інакше, аніж поверненням цих територій у склад України", – зазначив він.

Режим Путіна в РФ не переживе поразки і возз’єднання територій України. Тому президент країни-агресорки так цього боїться і намагається зараз боротися не лише з Україною, а й з тими людьми в Росії, які мають відмінну від нього думку.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 86% українців вважають, що Україна має зробити все для повернення окупованого Донбасу, і 80% – що вона має зробити все для повернення Криму.

Раніше в Офісі президента заявили, що Крим і Донбас – ключовий момент договору України і РФ. Окупований Крим та ОРДЛО є частинами України, проте Київ фактично їх не контролює. Позиція української держави не змінилася, і одне з ключових питань полягає у тому, як керувати цими територіями. Україна зараз шукає правильну формулу щодо алгоритму дій в такій ситуації.

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