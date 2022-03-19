Путіна вб'ють: російський опозиціонер розповів, хто і коли позбавить світ від кремлівського диктатора

Володимир Путін може бути убитий до кінця року, припустив Пономарьов / Reuters

Нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно. Таку думку озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

"Я впевнений на 90%, що цього року це (вбивство Путіна, - ред.) відбудеться. Але я не знаю, хто це [зробить]. Це може бути хтось з його оточення. Це не буде найближче оточення, а друге коло, яке може бути мотивоване російським бізнесом або кимось іншим. Його може вбити повсталий російський народ, і це теж дуже ймовірно, тому що проблеми будуть рости. Якщо у народу буде зброя і лідер, це може статися", - сказав Пономарьов в інтерв'ю виданню Новое время.

Політик припустив також, що Путіна можуть вбити українські або західні військові.

"Загроза всьому світу, яку зараз створює Путін, говорячи про ядерну зброю, дуже велика. Якщо Захід повірить, що загроза реальна, тоді вони щось з цим робитимуть", - вважає Пономарьов.

Російський опозиціонер додав, що спочатку потрібно зрозуміти, де зараз перебуває Путін.

"По-моєму, він повинен бути так чи інакше в Москві. Мабуть, не в Кремлі, а в Ново-Огарьово, у своїй резиденції. Якщо він кудись зникне з Москви, це буде дуже погано сприйнято російською елітою", - сказав Пономарьов.

"Але є такі чутки, що він десь на Уралі. Є інформація, що там навіть не один, а два бункери. І він нікому не говорить, в якому з них знаходиться. Бункер - це в'язниця. І хтось може просто її замкнути", - припустив він.

читайте такожЗа крок до фізичної ліквідації, або що означає визнання Путіна військовим злочинцемЯк повідомляв Главред, 15 березня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця. Резолюція була підтримана сенаторами обох партій.

16 березня президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін є військовим злочинцем. Про це глава Білого дому сказав після брифінгу, на якому він підписав документ і оголосив про збройну допомогу США Україні.

17 березня президент США Байден назвав Путіна "кривавим диктатором" і "найчистішим головорізом".

Інші новини: