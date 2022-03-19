Росія бреше та використовує перемовини з Україною для перегрупування військ – МЗС Британії

У Британії не бачать прогресу в діалозі Києва з Москвою / Reuters

Росія використовує перемовин и щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. Країна, яка налаштована на діалог, не бомбитиме мирне населення без розбору в день діалогу. Немає жодного серйозного виведення російських військ з території української держави або ж вагомих пропозицій. Схоже, що Москва використовує перемовний процес для відволікання уваги і створення димової завіси. Про це заявила британська міністерка закордонних справ Ліз Трас.

Як повідомляє Sky News, вона сказала про те, що діалог Росії і України – "димова завіса" для Кремля, а ставлення до цілей Москви скептичне.

"Якщо країна серйозно налаштована на перемовини, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, це спроба створити простір для перегрупування росіян", - стверджує Трас.

Також дипломатка додала, що Москва не пропонує конкретних і рішучих заходів щодо врегулювання конфлікту.

"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ або будь-яких серйозних пропозицій на столі", - вказала міністерка.

На її думку, росіяни брешуть, і намагаються за допомогою перемовин відвернути увагу.

"Росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що перемовини є черговою спробою відвернути увагу і створити димову завісу", - підкреслила Ліз Трас.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини Києва та Москви щодо вирішення збройної конфронтації можуть тривати декілька тижнів. За його словами, Україна, як і раніше, вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантій безпеки і "політичного врегулювання спірних територій".