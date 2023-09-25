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Балтійський флот тепер не може проводити великі десантні операції - ЗМІ

Яна Ставська
25 вересня 2023, 17:40 оновлено 25 вересня, 17:41
Але російський флот все ще може відбивати десантні операції противника.
Балтійський флот тепер не може проводити великі десантні операції - ЗМІ
Балтійський флот "оголений" / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Балтійський флот Росії втратив здатність проводити великомасштабні наступальні десантні операції через втрату 3 з 4 ВДК, пише "Агентство" з посиланням на дані Rohan Consulting.

Однак Балтійський флот здатний завдавати високоточні удари великої дальності по морських і наземних цілях, що продемонстрували Військово-морські навчання в Балтійському морі "Океанський щит – 2023".

До неможливості проведення Балтійським флотом великих десантних операцій призвело перекидання трьох з чотирьох великих десантних кораблів (ВДК) проекту 775 в Чорне море. Це - "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград".

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Експерти констатували високий рівень бойової готовності російських підрозділів, які обслуговують балістичні та протикорабельні ракети, а також ППО.

Понад те, Балтійський флот все ще має достатню кількість засобів радіоелектронної боротьби.

Удари по російському флоту

Українські військові з середини серпня завдають ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. Відомо, зокрема, про підбиття підводного човна і великого десантного корабля "Мінськ". ЗМІ писали, що під час атаки українці використовували британські Storm Shadow.

А 22 вересня по штабу Чорноморського флоту у Севастополі було завдано ракетного удару. Судячи з відео, ракет, що потрапили в будівлю з генералітетом ЧФ, було не менш як дві. Через постійну "бавовну" окупанти були змушені забирати усі кораблі з 13-го судноремонтного заводу.

У Повітряних силах на тлі вибухів у Криму дали пораду росіянам - виїжджати з півострова.

Експерт Іван Киричевський, своєю чергою, припустив, що це ще підготовчий етап до масштабніших ударів України по окупантах у Криму.

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