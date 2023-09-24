'Пора вже їхати з Криму': у Повітряних силах дали попередження росіянам

Українські пілоти відпрацювали по Криму надзвичайно філігранно, підкреслив Юрій Ігнат.

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У Повітряних силах дали попередження російським окупантам / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Україна не здійснює безцільових ударів по будівлях – кожен удар має конкретну мету, а російським окупантам настав час залишити Крим. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання про удари по штабах ЧФ РФ на півострові.

"Це показовий удар по штабу, де відбувалися певні заходи у ворога. Вони (росіяни – ред.) казали про історичну будівлю, про її ураження. Ми по будівлях просто так не завдаємо ударів – ми завдаємо ударів саме туди, куди потрібно. Це буде серйозна іміджева втрата для РФ. І, як то кажуть, вже пора їхати з Криму", - сказав Ігнат.

Як підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ, удари по військах, органах військового управління і складах боєприпасів у Криму відбуваються не вперше.

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"В Україні з’явилося те озброєння, якого ми дуже довго очікували – маю на увазі крилаті ракети, це і SCALP, і Storm Shadow, які чудово працюють по окупантах. І бачимо, результати постійно є – не лише по окупованому Криму, а і по інших територіях, де ворог зосереджує свою логістику і боєприпаси", - зауважив він.

Ігнат також зазначив, що українські пілоти відпрацювали по Криму надзвичайно філігранно, у співпраці з іншими Силами оборони.

Удар по Чорноморському флоту РФ

У центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. В штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "ми ж обіцяли, що далі буде".При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав окупантам два сценарії щодо Чорноморському флоту в Криму. За його словами, росіяни можуть самі затопити свій флот, або ж ворожий об'єкт буде знищено.

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