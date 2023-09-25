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Американські супертанки Abrams вже в Україні: Зеленський розкрив важливі деталі

Олексій Тесля
25 вересня 2023, 14:19 оновлено 25 вересня, 14:47
Україні Білий дім пообіцяв десятки танків Abrams для боротьби з агресією РФ.
Abrams
В Україну прибули танки Abrams / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офіс президента

Перші танки Abrams американського виробництва вже прибули в Україну раніше оголошеного терміну.

Про це йдеться в повідомленні видання The New York Times з посиланням на офіційні особи США.

За даними джерел, більше танків буде відправлено в найближчі місяці.

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Також видання зазначає, що танки, які були відправлені в Україну, були першими з 31, які обіцяла адміністрація президент США Байдена.

Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну на даний момент невідомо.

Подробиці передачі танків Abrams Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про передачу Україні перших танків Abrams. Про це він написав у Telegram.

"Хороші новини від міністра Умерова. "Абрамси" вже в Україні і готуються посилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - написав Зеленський.

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Повідомлення в. Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Передача Україні танків Abrams

Раніше Кирило Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою. Якщо американські танки Abrams кинути на передову, то вони не проживуть на полі бою занадто довго.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що Україна найближчим часом отримає більше десяти танків Abrams, які передадуть Сполучені Штати.

"Що стосується поставок Abrams, - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть в нашу країну. Наші стратегічні партнери-США-в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть захищати нашу країну", - заявив він.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, швидше за все, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.
З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

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військова допомога війна Росії та України Танк Abrams
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