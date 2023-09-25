"Жалюгідна спроба відплати": названа причина удару РФ по символу Одеси

Удар окупантів припав по припортовій інфраструктурі Одеси.

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РФ вдарила Оніксами по Одесі / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Andrey Stavnitser, скріншот

Обстріл країною-агресором РФ готелю біля морвокзалу в Одесі - це жалюгідна спроба окупантів відплати за українську атаку по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України в соцмережі X.

"Цієї ночі російські ракети влучили в готель в Одесі. Жалюгідна спроба відплати за наш успішний удар по штабу російського флоту в Севастополі", - зазначили у відомстві.

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Повідомлення Міноборони / Twitter / DefenceU

Деталі удару РФ по Одесі

У свою чергу керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що вночі ворог масовано атакував Одесу та Одеську область.

"Удар припав по припортовій інфраструктурі. Зокрема зруйновано будівлю морського вокзалу та готелю, що поруч. Готель багато років не працює, але ворог сприйняв його як центр прийняття рішень і влучив саме по ньому. Також два "Онікса" влучили в зерносховище, яке зруйноване", - розповіла Гуменюк.

Раніше були розкриті деталі масованого удару РФ по Україні. Росіяни використовували вночі три різні засоби повітряного нападу на Україну, підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через комбіновану атаку РФ. Країна-агресор застосовувала для ударів дрони, ракети типу "Калібр"і " Онікс". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі.

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