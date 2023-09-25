"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

Навіть у місці, де "лінія Суровікіна" найщільніша, українські військові не стоять на місці.

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ЗСУ можуть наступати в напрямку Маріуполя / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Українські військові зможуть досягти успіхів у напрямку Маріуполя Донецької області. Навіть "лінія Суровікіна" не зможе утримати захисників. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан.

Він переконаний, що рухатися треба саме в бік Волновахи і Маріуполя. "Лінія Суровікіна" найщільніша в районі Мелітополя - Орехово, але навіть там ЗСУ не стоять на місці.

"Трохи менше сил і засобів у росіян на цій лінії знаходиться в районі Времевского виступу, а мінімальна кількість засобів – в районі Вугледара з напрямком на Волноваху і Маріуполь. Але в самій Волновасі і в самому Маріуполі у противника достатня кількість сил і засобів для того, щоб росіяни могли, якщо буде прорив з-під Вугледара на Маріуполь, розгорнути військові частини і спробувати затримати наші війська", - сказав Світан.

Світан зазначив, що не можна виключати, що цей напрямок не буде пріоритетним. Контрнаступ українських військових залежатиме від сил, засобів і резервів ЗСУ, а також задуму Верховного головнокомандувача і самих окупантів.

"Все буде залежати від того, як росіяни будуть перекидати залишилися резерви і вводити в бій знову сформовані частини. Тут "танець удвох", тобто прийняття наших рішень залежить від дій противника. Тому багато в чому все буде залежати від того, як росіяни поведуть себе з резервами", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео з чатом Романа Світана на Главреді:

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами щодо наступу ЗСУ на півдні. Головком ЗСУ провів зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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