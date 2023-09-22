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"Кудись літаки усі зникли": експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму

Яна Ставська
22 вересня 2023, 20:34 оновлено 22 вересня, 22:01
ЗСУ готуються до ударів по ще важливіших цілях ворога в окупованому Криму.
'Кудись літаки усі зникли': експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму
Це не остання "бавовна" в Криму / Колаж Главреда. Фото: Крымский ветер, скріншот

Україна взяла курс на знищення усього Чорноморського флоту Росії. Зараз здійснюється системна робота з ураження засобів протиповітряної оборони.

Як розповів в ефірі телемарафону аналітик Defense Express Іван Киричевський, напередодні українські сили вдарили по військовому аеродрому РФ "Саки", де базувалась морська авіація.

Ця морська авіація, за словами Киричевського, мала би прикривати російські кораблі або об'єкти Чорноморського флоту на півострові. Однак під час атаки на військові об'єкти ЧФ в Криму 22 вересня росіяни чомусь її не залучали.

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"Вчорашній удар по Саках, де стояла морська авіація, яка мала би прикривати кораблі або той самий штаб... До речі, ось нам підказка, що трапилось зі штабом Чорноморського флоту: літаки кудись зникли...", - висловився експерт.

Киричевський пояснив, що коли усі ці елементи російської ППО втратять свою боєздатність, українські війська перейдуть до головного.

"Коли усі ці елементи прикриття втратять усю боєздатність, то можна буде пройти до найбільш бажаної частини - знищення російських кораблів з "Калібрами", - зауважив аналітик.

Вибухи в Криму - останні новини

У ніч з 20 на 21 вересня потужні вибухи прогриміли в районі аеродрому окупантів. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Як встановили ЗМІ, удар прийшовся по командному пункту росіян біля селища Верхньосадове - щонайменше одну будівлю було знищено, ще одну - пошкоджено.

Вдень "бавовна" завітала на аеродром росіян "Бельбек". У соцмережах публікували відео польоту ракет.

Вже 22 вересня ЗСУ вдарили ракетами по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

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