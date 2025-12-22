50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха Кирила

Головне:
- Леонова проживає в нерухомості Гундяєва і супроводжує його в поїздках
- Роль Леонової фактично відповідає статусу цивільної дружини
Протягом понад півстоліття поруч із патріархом Кирилом (Володимиром Гундяєвим) перебуває жінка, з якою його пов'язують фактичні сімейні стосунки.
За даними журналістів Проекту, вона проживає в його нерухомості, супроводжує його в поїздках і оформляє на себе майно, пов'язане з патріархом.
Йдеться про Лідію Леонову, яка раніше носила прізвище Холодова. У ЗМІ її нерідко представляли далекою родичкою Кирила, однак автори розслідування заявляють, що не знайшли підтверджень такої спорідненості.
На початку 1970-х років Холодова була одружена з громадянином України Михайлом Леоновим, але цей шлюб швидко розпався. За кілька років, 1984 року, вона переїхала слідом за Гундяєвим у Смоленськ, де він проходив служіння, а потім жила з ним і в Москві, включно з його будинком у Срібному бору.
Згідно з розслідуванням, Леонова зареєстрована у квартирі патріарха в знаменитому Будинку на набережній із видом на храм Христа Спасителя. Крім того, на неї оформлено цілу низку об'єктів нерухомості та активів, пов'язаних із Кирилом.
Зокрема, Леоновій належить компанія "Владолід" (ймовірно, від імен Володимир і Лідія), що займається управлінням нерухомістю. На цю фірму записано комерційне приміщення в Санкт-Петербурзі, а в тій самій будівлі розташована і її квартира. Також журналісти вказують на дві земельні ділянки в районі підмосковного парку "Патріот", квартиру вартістю близько 60 мільйонів рублів у центрі Москви й автомобілі, якими користується патріарх.
Автори розслідування підкреслюють, що роль Лідії Леонової фактично відповідає статусу цивільної дружини. При цьому церковні канони забороняють ченцям і вищим духовним особам Російської православної церкви вступати в шлюб.
Дивіться відео - таємна супутниця патріарха РПЦ:
Гундяєв публічно зганьбився: що сталося
Під час офіційного заходу за участю президента Росії Володимира Путіна очільник РПЦ патріарх Кирило опинився в незручній ситуації. Звертаючись до глави держави, він назвав його "Володимиром Васильовичем", використавши неправильне по батькові. Усвідомивши обмовку, Кирило одразу ж поправився і вимовив ім'я Путіна правильно. При цьому спостерігачі звернули увагу на реакцію президента РФ: на його обличчі промайнула напружена усмішка, а щелепи помітно стиснулися.
Як писав Главред, раніше Гундяєв накинувся на Поклонську через відьомський ритуал. Наталія Поклонська привітала зі святом Самайн і відзначилася на "відьомському" заході.
Раніше повідомлялося про те, що Кирила вивели під руки: патріарха Путіна госпіталізували. Главі РПЦ стало дуже погано - його навіть довелося супроводжувати до швидкої під руки.
Про персону: патріарх Кирило
Патріарх Кирило (рос. Патриарх Кирилл; справжнє ім'я Володимир Михайлович Гундяєв, рос. Владимир Михайлович Гундяев; нар. 20 листопада 1946, Ленінград, РСФСР) — російський релігійний діяч, колишній агент КДБ, єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року — Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви, заявляє Вікіпедія.
Проповідує доктрину "русского міра". Головний ініціатор церковного мілітаризму.
