50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха Кирила

Олексій Тесля
22 грудня 2025, 18:29
Лідія Леонова проживає в нерухомості Володимира Гундяєва, супроводжує його в поїздках і оформляє на себе майно, пов'язане з патріархом.
Кирило, Леонова
Патріарх Кирил співмешкає з Лідією Леоновою / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

Головне:

  • Леонова проживає в нерухомості Гундяєва і супроводжує його в поїздках
  • Роль Леонової фактично відповідає статусу цивільної дружини

Протягом понад півстоліття поруч із патріархом Кирилом (Володимиром Гундяєвим) перебуває жінка, з якою його пов'язують фактичні сімейні стосунки.

За даними журналістів Проекту, вона проживає в його нерухомості, супроводжує його в поїздках і оформляє на себе майно, пов'язане з патріархом.

Йдеться про Лідію Леонову, яка раніше носила прізвище Холодова. У ЗМІ її нерідко представляли далекою родичкою Кирила, однак автори розслідування заявляють, що не знайшли підтверджень такої спорідненості.

На початку 1970-х років Холодова була одружена з громадянином України Михайлом Леоновим, але цей шлюб швидко розпався. За кілька років, 1984 року, вона переїхала слідом за Гундяєвим у Смоленськ, де він проходив служіння, а потім жила з ним і в Москві, включно з його будинком у Срібному бору.

Згідно з розслідуванням, Леонова зареєстрована у квартирі патріарха в знаменитому Будинку на набережній із видом на храм Христа Спасителя. Крім того, на неї оформлено цілу низку об'єктів нерухомості та активів, пов'язаних із Кирилом.

Скріншот
/ agents.media

Зокрема, Леоновій належить компанія "Владолід" (ймовірно, від імен Володимир і Лідія), що займається управлінням нерухомістю. На цю фірму записано комерційне приміщення в Санкт-Петербурзі, а в тій самій будівлі розташована і її квартира. Також журналісти вказують на дві земельні ділянки в районі підмосковного парку "Патріот", квартиру вартістю близько 60 мільйонів рублів у центрі Москви й автомобілі, якими користується патріарх.

Автори розслідування підкреслюють, що роль Лідії Леонової фактично відповідає статусу цивільної дружини. При цьому церковні канони забороняють ченцям і вищим духовним особам Російської православної церкви вступати в шлюб.

Дивіться відео - таємна супутниця патріарха РПЦ:

Гундяєв публічно зганьбився: що сталося

Під час офіційного заходу за участю президента Росії Володимира Путіна очільник РПЦ патріарх Кирило опинився в незручній ситуації. Звертаючись до глави держави, він назвав його "Володимиром Васильовичем", використавши неправильне по батькові. Усвідомивши обмовку, Кирило одразу ж поправився і вимовив ім'я Путіна правильно. При цьому спостерігачі звернули увагу на реакцію президента РФ: на його обличчі промайнула напружена усмішка, а щелепи помітно стиснулися.

Як писав Главред, раніше Гундяєв накинувся на Поклонську через відьомський ритуал. Наталія Поклонська привітала зі святом Самайн і відзначилася на "відьомському" заході.

Раніше повідомлялося про те, що Кирила вивели під руки: патріарха Путіна госпіталізували. Главі РПЦ стало дуже погано - його навіть довелося супроводжувати до швидкої під руки.

Про персону: патріарх Кирило

Патріарх Кирило (рос. Патриарх Кирилл; справжнє ім'я Володимир Михайлович Гундяєв, рос. Владимир Михайлович Гундяев; нар. 20 листопада 1946, Ленінград, РСФСР) — російський релігійний діяч, колишній агент КДБ, єпископ Російської православної церкви, з 1 лютого 2009 року — Патріарх Московський, предстоятель Російської православної церкви, заявляє Вікіпедія.

Проповідує доктрину "русского міра". Головний ініціатор церковного мілітаризму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РПЦ Патріарх Кирило
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
