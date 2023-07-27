Путін скреготав зубами: Гундяєв епічно зганьбився на форумі з диктатором

Після слів патріарха Кирила по обличчю Володимира Путіна ковзнула зла усмішка і він нервово заворушив жовнами.

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Патріарх Кирило зганьбився на зустрічі з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирил (Володимир Гундяєв), який підтримує російську агресію проти України, зганьбився під час офіційного заходу за участю президента країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Гундяєв, який благословляє вбивства росіянами мирних українців, переплутав ім'я господаря Кремля. Інцидент стався під час пленарного засідання форуму Росія-Африка, а відео вже опублікували в Мережі.

"Ваша ясновельможність, вельмишановний Володимир Васильович", - звернувся глава РПЦ до Путіна.

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Втім, він швидко зрозумів свою помилку і виправився, назвавши президента РФ справжнім ім'ям.

Звернемо увагу, що після слів Гундяєва по обличчю Путіна ковзнула зла усмішка і він нервово заворушив жовнами в вилицях.

Дивіться відео - патріарх Кирило зганьбився на зустрічі з Володимиром Путіним:

Патріарх Кирило переплутав ім'я Володимира Путіна / скріншот

Раніше повідомлялося, що у Гундяєва "благословили" контрнаступ ЗСУ і показали звернення Залужного. На сайті Подвір'я розміщені підписи "ми віримо в ЗСУ", "перемога за Богом і Україною", "підтримайте ЗСУ та Україну".

Нагадаємо, патріарх Кирил назвав участь росіян у розв'язаній агресором Росією війні проти України нібито "захистом Батьківщини", що є, мовляв, "святою справою для кожної людини". Також він закликав співгромадян, мовляв, "йти мужньо до виконання свого військового обов'язку".

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