У центрі Москви в ДТП потрапив автомобіль патріарха РПЦ Кирила: кадри з місця події

Автомобіль Аурус, який належить Патріарху РЦП країни-агресора Росії Кирилу (Володимиру Гундяєву), врізався в машину Вольво, пишуть у Мережі.

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У РПЦ не підтверджують інформацію про аварію автомобіля, що належить Кирилу - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот Telegram-канал Shot

У столиці країни-окупанта Росії Москві сталася дорожньо-транспортна пригода. В аварію потрапив автомобіль, який належить патріарху РПЦ Кирилу. Є потерпілий, від госпіталізації він відмовився.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, рано вранці 22 травня в центрі Москви автомобіль патріарха РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва) потрапив у ДТП. Аурус врізався в автомобіль марки Вольво.

За інформацією авторів каналу, є потерпілий. Від госпіталізації він відмовився.

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"Аварія сталася о 6:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру і Лікарняного провулка. Автомобіль "Вольво" виїжджав з провулка, коли в нього врізався "Аурус". В результаті зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася", - пишуть у Мережі.

У РПЦ заявили, що інформація"не відповідає дійсності"

Як повідомляє Інтерфакс, в РПЦ заявили, що інформація щодо аварії з автомобілем Кирила "не відповідає дійсності".

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Зараз автомобіль Aurus з патріархом Кирилом під'їжджає до храму Христа Спасителя", - підкреслив виданню співрозмовник в патріархії.

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Фото і відео з місця ДТП

Автомобіль, який "належить" патріарху Кирилу / Скріншот соцмережі

Відео зіткнення авто, яке "належить" Кирилу, з Вольво

Момент зіткнення авто, яке "належить Кирилу, з Вольво / Скріншот соцмережі

Нагадавши, Патріарх Кирил назвав участь росіян у розв'язаній агресором Росією війні проти України нібито "захистом батьківщини", що є, мовляв,"святою справою для кожної людини". Також він закликав співгромадян, мовляв, "йти мужньо до виконання свого військового обов'язку".

Раньше митрополит РПЦ Антоній зустрівся з Папою Римським Франциском. Антоній є другою людиною після Кирила в РПЦ. Зустріч пройшла після того, як понтифік сказав, що "Ватикан бере участь у місії спрямованої на припинення війни в Україні".

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